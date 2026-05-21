Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,07

EUR

51,30

+0,01

Наличный курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,60

51,44

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нацбанк обнаружил нарушения в кредитном союзе: что известно

НБУ
НБУ назвал количество банков, ввозивших валюту в Украину / Depositphotos

Национальный банк Украины применил к кредитному союзу "Супермаркет денег" меру влияния в виде письменного предупреждения из-за нарушения требований законодательства в сфере финансовых услуг.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ применил меру влияния

Национальный банк Украины применил к кредитному союзу "Супермаркет денег" меру влияния в виде письменного предупреждения. Причиной послужили нарушения требований законодательства в сфере деятельности кредитных союзов и правил авторизации предоставлятелей финансовых услуг.

Речь идет о нарушении части девятой статьи 9 Закона Украины "О кредитных союзах", а также требований Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Нацбанка №199 от 29 декабря 2023 года.

Кредитный союз обязали устранить выявленные нарушения до 19 июня 2026 года.

Соответствующее решение 18 мая 2026 года принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

В Нацбанке отметили, что решение вступает в силу с момента доведения его до сведения кредитного союза и может быть обжаловано в административном суде в течение шести месяцев.

В то же время, согласно закону "О Национальном банке Украины", подача иска не останавливает исполнение решения регулятора.

Что такое кредитный союз?

Кредитный союз  - это некоммерческая организация, созданная физическими лицами, профессиональными союзами и их объединениями на кооперативных началах. Ее основная цель - удовлетворение потребностей членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, осуществляемых за счет объединенных денежных взносов участников союза.

Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам привлечения вкладов (вкладов/депозитов) от членов союза на депозитные счета, могут во время военного положения обратиться в Национальный банк с просьбой об аннулировании лицензии и исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений.

Во время военного состояния кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам о привлечении вкладов (вкладов/депозитов) своих членов на депозитные счета, могут подать в Национальный банк заявление об аннулировании лицензии на осуществление деятельности и исключении из Государственного реестра финансовых учреждений.

Автор:
Ольга Опенько