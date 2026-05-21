Нацбанк обнаружил нарушения в кредитном союзе: что известно

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ применил меру влияния

Национальный банк Украины применил к кредитному союзу "Супермаркет денег" меру влияния в виде письменного предупреждения. Причиной послужили нарушения требований законодательства в сфере деятельности кредитных союзов и правил авторизации предоставлятелей финансовых услуг.

Речь идет о нарушении части девятой статьи 9 Закона Украины "О кредитных союзах", а также требований Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Нацбанка №199 от 29 декабря 2023 года.

Кредитный союз обязали устранить выявленные нарушения до 19 июня 2026 года.

Соответствующее решение 18 мая 2026 года принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

В Нацбанке отметили, что решение вступает в силу с момента доведения его до сведения кредитного союза и может быть обжаловано в административном суде в течение шести месяцев.

В то же время, согласно закону "О Национальном банке Украины", подача иска не останавливает исполнение решения регулятора.

Что такое кредитный союз?

Кредитный союз - это некоммерческая организация, созданная физическими лицами, профессиональными союзами и их объединениями на кооперативных началах. Ее основная цель - удовлетворение потребностей членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, осуществляемых за счет объединенных денежных взносов участников союза.

Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам привлечения вкладов (вкладов/депозитов) от членов союза на депозитные счета, могут во время военного положения обратиться в Национальный банк с просьбой об аннулировании лицензии и исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений.

