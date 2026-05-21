Украинская "Инфозащита" и немецкая Rohde & Schwarz договорились о сотрудничестве в сфере РЭБ и антидроновых систем

Соглашение должно усилить развитие украинских оборонных технологий. Фото: Rohde & Schwarz

Украинская компания "Инфозащита" и немецкий оборонный производитель Rohde & Schwarz подписали меморандум о сотрудничестве в сфере систем радиоэлектронной борьбы (РЕБ) и противодействии беспилотникам. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Rohde & Schwarz по итогам выставки AOC Europe, где стороны официально заключили соглашение.

Партнерство предполагает совместное продвижение, адаптацию и маркетинг систем РЭБ и антидроновых решений. При подписании меморандума компании также продемонстрировали модель мобильной гусеничной платформы, оснащенной системами радиоэлектронной борьбы.

Сотрудничество объединит боевой опыт украинской стороны с технологическими решениями немецкого производителя, отметили в Rohde & Schwarz.

"Синергия между операционной экспертизой Инфозащита и нашими передовыми и проверенными в боевых условиях решениями РЭБ создает мощное сочетание, отвечающее стремительно меняющимся потребностям современных вооруженных сил" — отметили в компании.

Вместе партнеры планируют поставлять системы, прошедшие тестирование в условиях, приближенных к реальным боевым действиям.

Соглашение должно усилить развитие украинских оборонных технологий, заявил генеральный директор "Инфозащиты" Ярослав Калинин.

"Сочетая немецкое инженерное и производственное совершенство с нашим опытом работы на передовой, мы ускорим развертывание возможностей РЭБ, которые защищают наших союзников и способствуют глобальной безопасности", — подчеркнул он.

Что известно о Rohde & Schwarz

Компания Rohde & Schwarz со штаб-квартирой в Мюнхене специализируется на решениях в сферах РЭБ, радиоразведки, защищенной связи, радарных систем, кибербезопасности и военных систем управления. Компания сотрудничает с армиями стран НАТО, производителями обороны и государственными структурами разных стран.

В последние годы Rohde & Schwarz также усиливает сотрудничество с украинскими оборонными компаниями в сфере радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА.

Напомним, защита предприятия или электростанции от дронов может стоить $250-500 тыс.

Автор:
Алик Сахно