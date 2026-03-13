Частное ПВО для бизнеса: защита предприятия или электростанции от дронов может стоить $250–500 тыс.

Создание локальной системы защиты от беспилотников для крупной промышленной площадки или энергетического объекта в Украине может стоить от $250 до $500 тыс. и более. Из-за регулярных атак дронов бизнес, энергетика и города все чаще рассматривают возможность создания собственных систем противодействия таким угрозам.

Об этом Delo.ua рассказал Ярослав Филимонов, CEO компании-производителя систем радиоэлектронной борьбы и разведки Kvertus.

По его словам, в Украине уже формируется потенциальный рынок коммерческих систем противодействия беспилотникам для предприятий и инфраструктуры. Причем потенциал стремительного развития такого рынка в Украине достаточно велик.

"Угроза атак дронов стала постоянной, поэтому бизнес, энергетика, логистика и муниципальная инфраструктура уже нуждаются в локальных решениях защиты", — отметил Филимонов.

Сколько может стоить защита объекта

По словам эксперта, речь идет не об одном устройстве, а о создании полноценного технологического контура защиты, включающего системы обнаружения, управления и средства воздействия.

"В среднем создание автоматизированного контура защиты для крупной промышленной площадки или энергетического объекта площадью в несколько кв. м может стоить от $250 до $500 тыс. и более, в зависимости от конфигурации", — пояснил Филимонов.

Он отмечает, что точная стоимость зависит от типа объекта, рельефа, плотности застройки, глубины обнаружения целей и необходимости интеграции с другими системами безопасности. Однако, несмотря на значительный бюджет, такие расходы гораздо меньше потенциального ущерба от атак.

"Один крупный трансформатор может стоить около $10 млн, а остановка производства на несколько недель — еще больше. В этом смысле системы защиты — это скорее инвестиция в устойчивость инфраструктуры, чем расход", — отметил он.

Какие технологии используют

Речь идет прежде всего о технологиях обнаружения беспилотников, радиоэлектронной разведки, системы ситуационной осведомленности и средствах радиоэлектронной борьбы, которые могут формировать локальные контуры защиты для предприятий или инфраструктурных объектов.

"Украинские производители уже имеют значительный технологический опыт в этих областях, полученный в реальных условиях войны", — пояснил Филимонов.

В то же время, перехват ракет остается сферой классической противовоздушной обороны. Ярослав Филимонов говорит, что системы радиоэлектронной разведки (РЭР) могут играть важную роль в раннем выявлении угроз и повышении ситуационной осведомленности.

Кто может стать первым клиентом

Первыми заказчиками таких систем могут стать города и объекты критической инфраструктуры.

"Первыми клиентами я вижу энергетику, крупные промышленные узлы, логистику, транспортные хабы, порты, большие склады и стратегические производства", — отметил Филимонов.

Также среди потенциальных клиентов предприятия с непрерывным производственным циклом, для которых даже одна "успешная" атака может привести к значительным финансовым потерям.

В то же время, по словам Филимонова, для жилых комплексов это слишком сложное, дорогостоящее и регуляторно чувствительное решение, поэтому они вряд ли станут среди основных пользователей систем противовоздушной обороны.

Как работает такая система

Эксперт отмечает, что эффективная защита от дронов предполагает многоуровневую систему, а не установку одного средства РЭБ. По его мнению, эффективная защита — это сочетание выявления, классификации целей, управления средствами воздействия и интеграции с другими компонентами обороны.

Филимонов приводит пример комплекса Atlas компании Kvertus, в котором совмещаются системы радиоэлектронной разведки и "умного" РЭБ.

"Модуль Azimuth позволяет обнаруживать беспилотники на дистанции до 150 км, а система Mirage — подавлять их каналы управления на расстоянии до 30 км", — рассказал он.

Требуются правила использования

Ярослав Филимонов подчеркивает, что технологии создает частный сектор, но правила их применения должны быть четко определены государством.

По его словам, хаотическое использование систем РЭР и РЭБ разными объектами может создавать взаимные препятствия и усложнять работу других элементов обороны.

Поэтому, продолжает он, оптимальной моделью развития есть сочетание коммерческих технологий с централизованной координацией со стороны государства.

Как это работает в мире

В США и странах ЕС законодательство приравнивает дрон к гражданскому самолету. В большинстве же стран частные компании могут использовать системы мониторинга воздушного пространства, но не имеют права самостоятельно нейтрализовать дроны.

"Частный владелец может зафиксировать нарушения, но нейтрализовать дрон имеют право только правоохранительные органы или специально уполномоченные службы", — пояснил Филимонов.

По его словам, международная практика идет в направлении гибридной модели, когда частный сектор поставляет технологии, а государство обеспечивает право на активное применение таких систем.

Напомним, Украина может экспортировать до 10 тыс. дронов-перехватчиков ежемесячно без ущерба для фронта.