Предприятия критической инфраструктуры смогут создавать собственные группы ПВО: какие требования

Кабинет Министров внес изменения в экспериментальный проект, разрешив предприятиям критической инфраструктуры независимо от формы собственности создавать группы ПВО и получать для этого вооружение от ВСУ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

"Командование Воздушных Сил ВСУ сможет временно передавать предприятиям средства ПВО и боеприпасы в рамках индивидуального решения по каждому предприятию. Речь идет о вооружении, которое пока не используется боевыми подразделениями", - отметила глава правительства.

Ключевые требования и правила

Реализация инициативы базируется на четырех основных направлениях. Первым является расширение участия, что дает право предприятиям любой формы собственности создавать группы ПВО. Второе направление касается квалификационных требований: персонал обязан пройти обучение и получить сертификацию в учреждениях, определенных Министерством обороны.

Третьим пунктом определены прозрачные правила учета, включающие в себя обновленный порядок инвентаризации, хранения и использования средств ПВО и боеприпасов. Четвертое направление регулирует временное предоставление вооружения. Командование Воздушных Сил ВСУ сможет передавать средства ПВО и боеприпасы, которые пока не используются боевыми подразделениями. Такие решения будут приниматься индивидуально по каждому объекту.

Процедура контроля

"Обновляем порядок инвентаризации, хранения, учета и использования средств противовоздушной обороны и боеприпасов", - подчеркнула премьер.

Применение вооружения на предприятиях критической инфраструктуры будет происходить по четко определенным алгоритмам. В случае использования боеприпасов, их пополнение будет осуществляться по упрощенной процедуре на основании акта о фактических затратах.

Все мероприятия по созданию и функционированию таких групп будут осуществляться под прямым контролем военного командования. Деятельность подразделений на предприятиях интегрируется в единую систему противовоздушной обороны ВСУ.

Напомним, в декабре 2025 года в рамках экспериментального проекта Минобороны первые операторы критической инфраструктуры уже закупили и установили средства радиоэлектронной борьбы для защиты своих объектов от вражеских атак.