Украина первой в мире запустила телеком-идентификатор: к системе уже присоединился "Киевстар" и lifecell

Украина первой в мире запустила общенациональную систему кросс-телеком идентификации пользователей. К платформе одновременно подключились все крупнейшие мобильные операторы страны, а сама технология должна стать альтернативой cookies и изменить рынок цифровой рекламы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальный прессрелиз myGaru.

Как работает новая кросс-телеком платформа

Система работает на уровне телекоммуникационных сетей и позволяет идентифицировать пользователей без использования сторонних cookies или других онлайн-трекеров.

myGaru формирует временный зашифрованный токен без передачи персональных пользовательских данных. Номер телефона, имя или другая приватная информация не передаются третьим сторонам, а вся обработка происходит внутри инфраструктуры операторов.

Новая технология позволит бизнесу точнее настраивать рекламу на платформах Meta, TikTok, Google и мобильных приложениях, а также измерять эффективность рекламных кампаний.

Отдельно платформа поддерживает механизм data clean room – безопасный обмен аналитическими данными между компаниями без передачи персональной информации.

Кто является оператором платформы

Технологическим оператором платформы является myGaru – британская deep-tech компания с украинскими корнями, основанная в 2019 году.

Аналитику обеспечивает Nexinsight, а рекламный сервис на базе новой системы в Украине предоставляет GlobalDigital.

Напомним, что ранее Киевстар заявил о постепенном сворачивании сети 3G в Украине . В компании объяснили, что высвободившиеся частоты планируют использовать для расширения покрытия и улучшения качества связи 4G.

Оператор также сообщил, что по окончании войны сосредоточится на подготовке к запуску технологии 5G.