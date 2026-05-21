Ремонт Гостомельского шоссе в Киеве: что нужно знать водителям

В Святошинском районе Киева с 22 по 31 мая частично будут ограничивать движение по Гостомельскому шоссе из-за ремонта асфальтобетонного покрытия.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Временные ограничения связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия. Дорожные работы будут выполняться в обоих направлениях движения с поочередным перекрытием отдельных участков шоссе.

В "Киевавтодоре" отметили, что в случае неблагоприятных погодных условий график проведения ремонта может быть скорректирован.

Коммунальщики извиняются за временные неудобства и призывают заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов по городу.

Напомним, в Киеве объявили тендер на проектные работы по реконструкции транспортного узла на правобережных подходах к Южному мосту. Ожидается, что обновление инфраструктуры поможет разгрузить мост и проспект Науки.