Ремонт Гостомельского шоссе в Киеве: что нужно знать водителям

Из-за ремонта дороги в Киеве частично перекроют Гостомельское шоссе / Агентство восстановления

В Святошинском районе Киева с 22 по 31 мая частично будут ограничивать движение по Гостомельскому шоссе из-за ремонта асфальтобетонного покрытия.

Временные ограничения связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия. Дорожные работы будут выполняться в обоих направлениях движения с поочередным перекрытием отдельных участков шоссе.

В "Киевавтодоре" отметили, что в случае неблагоприятных погодных условий график проведения ремонта может быть скорректирован.

Коммунальщики извиняются за временные неудобства и призывают заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов по городу.

Напомним, в Киеве объявили тендер на проектные работы по реконструкции транспортного узла на правобережных подходах к Южному мосту. Ожидается, что обновление инфраструктуры поможет разгрузить мост и проспект Науки.

Ольга Опенько