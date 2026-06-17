Минимальная зарплата и прожиточный минимум будут расти: правительство приняло новую декларацию

Кабинет министров одобрил Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, предусматривающую повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, поддержку ветеранов и пострадавших от войны, а также ускорение экономического роста. Документ базируется на сценарии улучшения ситуации с 2027 года и согласован с международными партнерами Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Правительство ожидает ускорения роста экономики

Кабинет министров одобрил Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, которая определяет основные параметры бюджетной политики и предусматривает постепенное повышение социальных стандартов, поддержку уязвимых категорий населения и экономический рост.

Согласно документу, минимальная заработная плата с 2027 года будет расти темпами, предваряющими уровень инфляции. В то же время прожиточный минимум будет ежегодно повышаться на прогнозируемый уровень инфляции плюс два процентных пункта.

Правительство также планирует продолжить поддержку ветеранов войны, пострадавших в результате российской агрессии граждан, а также создавать условия для возвращения вынужденных переселенцев и восстановления человеческого капитала страны.

Бюджетная декларация согласована с международными партнерами Украины и учитывает обязательство государства в рамках программ внешней финансовой поддержки.

Документ базируется на сценарии улучшения ситуации безопасности с 2027 года. В то же время правительство предусмотрело альтернативный сценарий устойчивости на случай продолжения активной фазы боевых действий.

Экономический прогноз предполагает ускорение темпов роста реального ВВП до 4,5% в 2027 году, 5,3% в 2028 году и 6,7% в 2029 году. Ожидается также рост средней заработной платы с 35010 грн до 44083 грн за три года.

В то же время, инфляция, по прогнозам правительства, будет постепенно замедляться — с 8,9% до 5,1% до конца прогнозного периода.

В Кабмине отмечают, что принятая Бюджетная декларация закладывает основу для макроэкономической стабильности, восстановления экономики и устойчивого развития страны в среднесрочной перспективе.

Напомним, 8 мая правительство одобрило законопроект о внесении изменений в госбюджет-2026. Это стало возможным благодаря поступлению финансовой поддержки ЕС в размере 45 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan.