- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Минимальная зарплата и прожиточный минимум будут расти: правительство приняло новую декларацию
Кабинет министров одобрил Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, предусматривающую повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, поддержку ветеранов и пострадавших от войны, а также ускорение экономического роста. Документ базируется на сценарии улучшения ситуации с 2027 года и согласован с международными партнерами Украины.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.
Правительство ожидает ускорения роста экономики
Кабинет министров одобрил Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, которая определяет основные параметры бюджетной политики и предусматривает постепенное повышение социальных стандартов, поддержку уязвимых категорий населения и экономический рост.
Согласно документу, минимальная заработная плата с 2027 года будет расти темпами, предваряющими уровень инфляции. В то же время прожиточный минимум будет ежегодно повышаться на прогнозируемый уровень инфляции плюс два процентных пункта.
Правительство также планирует продолжить поддержку ветеранов войны, пострадавших в результате российской агрессии граждан, а также создавать условия для возвращения вынужденных переселенцев и восстановления человеческого капитала страны.
Бюджетная декларация согласована с международными партнерами Украины и учитывает обязательство государства в рамках программ внешней финансовой поддержки.
Документ базируется на сценарии улучшения ситуации безопасности с 2027 года. В то же время правительство предусмотрело альтернативный сценарий устойчивости на случай продолжения активной фазы боевых действий.
Экономический прогноз предполагает ускорение темпов роста реального ВВП до 4,5% в 2027 году, 5,3% в 2028 году и 6,7% в 2029 году. Ожидается также рост средней заработной платы с 35010 грн до 44083 грн за три года.
В то же время, инфляция, по прогнозам правительства, будет постепенно замедляться — с 8,9% до 5,1% до конца прогнозного периода.
В Кабмине отмечают, что принятая Бюджетная декларация закладывает основу для макроэкономической стабильности, восстановления экономики и устойчивого развития страны в среднесрочной перспективе.
Напомним, 8 мая правительство одобрило законопроект о внесении изменений в госбюджет-2026. Это стало возможным благодаря поступлению финансовой поддержки ЕС в размере 45 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan.