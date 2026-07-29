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Средняя зарплата в Украине снова выросла: в каких регионах платят почти 50 тысяч

зарплата
Средняя зарплата выросла до 32,8 тыс. грн.

В июне 2026 года средняя заработная плата в Украине достигла 32783 грн, что на 5,9% больше по сравнению с маем текущего года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная служба статистики.

Традиционно сохранилась существенная диспропорция уровня доходов как по региональному принципу, так и по видам экономической деятельности.

Региональные лидеры по уровню доходов

Самый высокий уровень оплаты труда в июне зафиксирован в Киеве.

Регионы с высоким уровнем оплаты труда:

  • 48 393 грн – г. Киев
  • 38 143 грн – Луганская обл.
  • 33 849 грн – Киевская обл.

Самые низкие средние зарплаты:

  • 24 472 грн – Черновицкая обл.
  • 23 882 грн – Кировоградская обл.

Самые прибыльные и наименее оплачиваемые отрасли

По видам экономической деятельности высокие доходы традиционно демонстрируют сектор информации и телекоммуникаций, где средняя заработная плата в июне составила 77 931 грн.

Самая низкая оплата труда зафиксирована в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи — работники этой отрасли в среднем получали 22 274 грн.

Параллельно с ростом средних окладов в стране сохраняется задолженность по выплате заработной платы. По состоянию на 1 июля 2026 г. общая сумма долгов по выплатам перед работниками составила 3,8 млрд грн.

Фото 2 — Средняя зарплата в Украине снова выросла: в каких регионах платят почти 50 тысяч

Напомним, в мае 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30 961 грн ., что на 1,5% больше, чем в апреле. Наиболее заметный рост зафиксирован в промышленности, логистике, финансовом секторе, ИТ и отдельных сегментах услуг.

Автор:
Татьяна Бессараб