Средняя зарплата в Украине выросла почти до 31 тыс. грн: где получают больше всего

В мае 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30 961 грн., что на 1,5% больше, чем в апреле. Наиболее заметный рост зафиксирован в промышленности, логистике, финансовом секторе, ИТ и отдельных сегментах услуг.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно обнародованным данным, в мае 2026 года средняя заработная плата штатных работников по Украине составила 30961 против 30515 грн в апреле (+1,5%).

Где самые высокие зарплаты

Самый высокий уровень оплаты труда традиционно зафиксирован в Киеве, где средняя зарплата составила 47 115 гривен. Вторую позицию заняла Киевская область с показателем 32374 грн.

Самые же низкие средние зарплаты зафиксированы в:

Черновицкой области - 22 354 грн;

Кировоградской области - 22 336 грн.

Оплата труда по отраслям

По данным Госстата, больше всего зарабатывают работники сферы информации и телекоммуникаций — в среднем 76 997 гривен в месяц.

Самая низкая заработная плата у работников сферы здравоохранения и предоставления социальной помощи – 21 554 грн.

Инфографика: Госстат

В то же время в Госстате отмечают, что по состоянию на 1 июня 2026 года общая задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,8 млрд грн.

Почему "средняя зарплата" - не средняя

Реальный уровень средней заработной платы в Украине составляет менее 20 тыс. грн, тогда как официальная статистика завышена, в частности из-за включения выплат военнослужащим.

Проблема в том, что официальная статистика учитывает среднее арифметическое, где большие зарплаты топ-менеджеров и айтишников "затягивают" тысячи скромных зарплат. Медиана (та сумма, ниже которой половина людей и выше – другая половина) на 25-30% меньше. Это где-то 22 000–23 000 грн (около $497–520).

Вторая проблема: Госстат считает только предприятия с более чем 10 сотрудниками. ФЛПы, малый бизнес, самозанятые, неформальный сектор — половина экономики — в цифру не попадают.

Третья: среди опрошенных нет пенсионеров (а их около 10 миллионов), безработных, детей, домохозяек, части ВПЛ. То есть большинству людей, формирующих реальную картину жизни страны.

Остальные ориентиры показывают меньшую сумму. Пенсионный фонд видит зарплаты, с которых реально уплачены взносы — около 20 300 грн (около $459) на середину 2025 года. Сайты поиска работы Work.ua и OLX Работа дают медиану 25 000 грн (около $565), но это медиана предложения в вакансиях, а не того, что люди реально получают. Из нее выпадают деревня, рыночная торговля, неформальная занятость.

Детальнее, почему эта цифра описывает реальность лишь небольшой части украинского общества и не показывает уровень жизни большинства, читайте в статье Delo.ua.