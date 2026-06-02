Меньше 20 тысяч гривен: какие реальные размеры средней зарплаты в Украине

Реальный уровень средней заработной платы в Украине составляет менее 20 тыс. грн, тогда как официальная статистика завышена, в частности из-за включения выплат военнослужащим.

Как пишет Delo.ua, об этом в эфире "Новости.LIVE" заявил главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный, передает УНИАН.

Он отметил, что средняя зарплата по Украине очень сильно перекашивается за счет военных зарплат, в том числе 100 тысяч на передовой. Черный подчеркнул, что если разделить зарплаты военным, средняя зарплата будет намного ниже 20 тысяч по всей Украине.

По его словам, на местном уровне доходы украинцев на самом деле еще ниже. Из-за отсутствия больших промышленных мощностей во многих общинах зарплаты часто колеблются в пределах 6–12 тысяч гривен.

Черный подчеркнул, что Украине не хватает высокотехнологичных производств, которые могли бы предлагать конкурентные зарплаты.

"Единственный путь – это строительство здесь заводов с высокотехнологичными товарами, что даст движение средств. На фоне высоких зарплат на этих предприятиях будет подниматься зарплата в целом по Украине", – считает эксперт.

Государственная служба статистики сообщала, что средняя заработная плата по Украине в апреле составила 30515 грн, что на 0,5% больше, чем в марте.

Самые высокие средние зарплаты в Киеве (48003 грн) и Киевской области (30584 грн). Регионами с низким уровнем оплаты труда стали Кировоградская (21 199 грн) и Черновицкая (21 687 грн) области.

Почему "средняя зарплата" - не средняя

Проблема в том, что официальная статистика учитывает среднее арифметическое, где большие зарплаты топ-менеджеров и айтишников "затягивают" тысячи скромных зарплат. Медиана (та сумма, ниже которой половина людей и выше – другая половина) на 25-30% меньше. Это где-то 22 000–23 000 грн (около $497–520).

Вторая проблема: Госстат считает только предприятия с более чем 10 сотрудниками. ФЛПы, малый бизнес, самозанятые, неформальный сектор — половина экономики — в цифру не попадают.

Третья: среди опрошенных нет пенсионеров (а их около 10 миллионов), безработных, детей, домохозяек, части ВПЛ. То есть большинству людей, формирующих реальную картину жизни страны.

Остальные ориентиры показывают меньшую сумму. Пенсионный фонд видит зарплаты, с которых реально уплачены взносы — около 20 300 грн (около $459) на середину 2025 года. Сайты поиска работы Work.ua и OLX Работа дают медиану 25 000 грн (около $565), но это медиана предложения в вакансиях, а не того, что люди реально получают. Из нее выпадают деревня, рыночная торговля, неформальная занятость.

