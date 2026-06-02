"Вкус армии РФ": украинский бренд напитков "Живчик" попал в скандал после презентации новой этикетки

Известный украинский бренд безалкогольных напитков "Живчик" оказался в эпицентре скандала после презентации ребрендинга этикетки.

Ребрендинг "Живчика" вызвал возмущение в соцсетях

Недавно бренд украинского напитка "Живчик" сообщил, что изменил свою айдентику, однако ее раскритиковали в соцсетях из-за отказа от традиционного дизайна, а также использования российского шрифта.

Онлайн-каталог шрифтов Rentafont обвинил компанию-производителя "Живчика" в использовании российского шрифта Road Radio, которым также напечатаны этикетки на сухпайках российской армии.

"Легендарному украинскому напитку придали вкус российской армии", - говорилось в сообщении Rentafont.

Этот шрифт разработала Елена Ковальски, дизайнер из Уфы, известная также как Glen Jan.

Уберут русский шрифт из новой упаковки

После волны критики новой этикетки в соцсетях компания-производитель "Живчика" сообщила, что проведет повторный ребрендинг.

Производитель заявил, что в процессе работы над дизайном был использован шрифт, предложенный партнерским агентством и официально приобретенный через международный ресурс.

"Мы уже приняли решение изменить шрифты на упаковке и рекламных материалах. Подобные ошибки недопустимы, поэтому вместе с партнерами мы дополнительно усиливаем процесс проверки креативных материалов в будущем", - говорится в заявлении производителя "Живчика".

В креативном агентстве Brain Tank, разрабатывавшем новую айдентику, также опубликовали заявление о шрифте нового "Живчика". Его выбор там назвали "нашей "штангой"" и извинились "за недостаточную проверку информации".

"Гарнитура была официально приобретена на ресурсе myfonts.com с определением разработчика Elena Kowalski под ником Glen Jan. И тут началась эта ошибка: мы не сделали глубинный анализ указанной гарнитуры, ни происхождения разработчика, ни того, где она еще используется. Это недопустимо в дальнейшем!

Шрифт Road Radio заменят украинской гарнитурой ERMILOV PRO от дизайнеров Кирилла Ткачева и Сергея Макаренко.

