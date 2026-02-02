Обновленный бренд "Укрпочты" акцентирует украинскую идентичность

В свой 32-й день рождения, 2 февраля, "Укрпочта" представила обновленный бренд, созданный украинской командой Spiilka Design Büro. Новый стиль заменяет символ присутствия на карте почтовым рожком в форме буквы "У", подчеркивая украинскую идентичность.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

"Укрпочта" представила обновленный бренд, в котором символ присутствия на карте ("пин") заменили почтовым рожком в форме буквы "У". Новый знак призван подчеркнуть украинскую идентичность компании и ее миссию оставаться рядом с людьми в любых обстоятельствах.

В "Укрпочте" отмечается, что изменения брендинга традиционно происходили в ключевые моменты развития компании и страны.

В 1992 году почтовый рожок символизировал становление национальной почтовой службы.

В 2009-м летучий конверт отражал стремление к скорости и модернизации.

В 2017 году сочетание рожка и пена закрепило принцип "Укрпочта есть повсюду".

Обновление 2026 сосредоточено на смыслах всего украинского и родного, что, по словам компании, особенно актуально в условиях войны.

При работе над новым стилем дизайнеры усилили украинскую визуальную идентичность бренда. В классическом почтовом рожке они увидели букву "У", с которой начинается слово "Украина". Также было возвращено сочетание синего и желтого цветов и создана новая типографика, вдохновленная украинской почтовой эстетикой.

Новые шрифты базируются на образах украинских почтовых марок разных исторических периодов — от времени УНР до восстановления независимости Украины. В них использованы мотивы "кроковок" УНР, марок времен Гетманата Павла Скоропадского и работ Георгия Нарбута.

В Spiilka Design Büro отмечают, что при разработке бренда особое внимание было уделено целостности системы и простоте масштабирования. Новый стиль адаптирован как для цифровых иконок, так и для больших носителей – от упаковки и вывесок до транспорта, формы сотрудников и рекламных материалов.

Обновленный бренд будут постепенно внедряться в цифровых и физических каналах компании, в частности в приложении "Укрпочты", на почтаматах, новых автомобилях и форме персонала. В то же время, старый бренд будет оставаться на действующих вывесках и рекламных носителях, чтобы избежать дополнительных затрат.

В Укрпочте подчеркивают, что ребрендинг 2026 стал завершающим этапом масштабной внутренней трансформации компании.

"Для страны важно не только выстоять, но и сохранить собственный внутренний код – то, что невозможно сломать и объединяющее поколение", – заключают в компании.

