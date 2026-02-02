Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,81

--0,04

EUR

51,02

--0,22

Наличный курс:

USD

43,11

43,00

EUR

51,40

51,20

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Обновленный бренд "Укрпочты" акцентирует украинскую идентичность

Укрпочта
Укрпочта изменила стиль / Shutterstock

В свой 32-й день рождения, 2 февраля, "Укрпочта" представила обновленный бренд, созданный украинской командой Spiilka Design Büro. Новый стиль заменяет символ присутствия на карте почтовым рожком в форме буквы "У", подчеркивая украинскую идентичность.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

"Укрпочта" представила обновленный бренд, в котором символ присутствия на карте ("пин") заменили почтовым рожком в форме буквы "У". Новый знак призван подчеркнуть украинскую идентичность компании и ее миссию оставаться рядом с людьми в любых обстоятельствах.

В "Укрпочте" отмечается, что изменения брендинга традиционно происходили в ключевые моменты развития компании и страны.

  • В 1992 году почтовый рожок символизировал становление национальной почтовой службы.
  • В 2009-м летучий конверт отражал стремление к скорости и модернизации.
  • В 2017 году сочетание рожка и пена закрепило принцип "Укрпочта есть повсюду".
  • Обновление 2026 сосредоточено на смыслах всего украинского и родного, что, по словам компании, особенно актуально в условиях войны.

При работе над новым стилем дизайнеры усилили украинскую визуальную идентичность бренда. В классическом почтовом рожке они увидели букву "У", с которой начинается слово "Украина". Также было возвращено сочетание синего и желтого цветов и создана новая типографика, вдохновленная украинской почтовой эстетикой.

Новые шрифты базируются на образах украинских почтовых марок разных исторических периодов — от времени УНР до восстановления независимости Украины. В них использованы мотивы "кроковок" УНР, марок времен Гетманата Павла Скоропадского и работ Георгия Нарбута.

В Spiilka Design Büro отмечают, что при разработке бренда особое внимание было уделено целостности системы и простоте масштабирования. Новый стиль адаптирован как для цифровых иконок, так и для больших носителей – от упаковки и вывесок до транспорта, формы сотрудников и рекламных материалов.

Обновленный бренд будут постепенно внедряться в цифровых и физических каналах компании, в частности в приложении "Укрпочты", на почтаматах, новых автомобилях и форме персонала. В то же время, старый бренд будет оставаться на действующих вывесках и рекламных носителях, чтобы избежать дополнительных затрат.

В Укрпочте подчеркивают, что ребрендинг 2026 стал завершающим этапом масштабной внутренней трансформации компании.

"Для страны важно не только выстоять, но и сохранить собственный внутренний код – то, что невозможно сломать и объединяющее поколение", – заключают в компании.

Как сообщалось, "Укрпочта" пока не будет пересматривать тарифы на доставку посылок по Украине.

Автор:
Ольга Опенько