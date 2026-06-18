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Все мобильные телефоны россиян поставят на государственный учет: принят закон

смартфон
Все мобильные телефоны россиян поставят на государственный учет / Depositphotos

В России был одобрен закон, который позволит запустить базу идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI). Этот номер присваивается на заводе и используется для идентификации смартфонов, планшетов, USB-модемов, смарт-часов и другой техники. В результате будет сформирована государственная база данных, в которой будут содержаться сведения о разрешенных и запрещенных к использованию устройствах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что вносить данные в систему смогут операторы связи и уполномоченные госорганы.

Операторы обязуются фиксировать в базе привязки IMEI к конкретной SIM-карте, что позволит отслеживать, какое устройство используется с тем или иным номером.

В правительстве РФ заявляли, что создание единой базы IMEI необходимо, чтобы можно было идентифицировать случаи использования SIM-карт в дронах.

В Минцифре РФ сообщали, что не планируют вводить плату за обязательную регистрацию смартфонов в базе IMEI, но дополнительное собрание может лечь на покупателей устройств.

Напомним, беспрецедентное усиление интернет-цензуры в России заставило россиян приспосабливаться: носить два телефона, жонглировать VPN-сервисами и держать государственные и частные приложения.

Также в России объявили о запуске общедоступной сети мобильной связи 5G уже этим летом, однако сделать это хотят на необычных частотах, которые не поддерживаются на многих телефонах россиян.

Автор:
Светлана Манько