Россияне заводят второй телефон и массово устанавливают VPN

Беспрецедентное усиление интернет-цензуры в России заставило россиян приспосабливаться: носить два телефона, жонглировать VPN-сервисами и держать государственные и частные приложения отдельно.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале Reuters.

VPN и два телефона

По данным агентства, только в марте 2026 года пять самых популярных VPN-сервисов скачали из Google Play 9,2 млн раз — в 14 раз больше, чем за тот же месяц прошлого года.

По данным независимого социологического центра "Левада", доля россиян, признающих использование VPN, выросла с 23% в 2022 году до 36%.

Поводом явилось блокирование социальных сетей и других иностранных приложений и сайтов. Власти также блокируют или замедляют соединение с растущим списком приложений и вебсайтов, которые, по словам государственного регулятора связи Роскомнадзора, являются платформами для незаконного и экстремистского контента.

Власти же продвигают государственный мессенджер MAX из более 85 млн ежедневных пользователей. Однако часть россиян относится к нему с подозрением — из-за предупреждения о возможной слежке со стороны ФСБ. Некоторые даже удаляют микрофон и камеру из телефонов, на которых установлен MAX.

Как рассказали Reuters два источника, близкие к Кремлю, даже лояльные власти госслужащие загружают VPN и носят несколько телефонов, чтобы держать государственные приложения отдельно от личной жизни.

Усиление цензуры уже отразилось на бизнесе. В апреле банки, госучреждения и крупные интернет-магазины начали блокировать доступ для пользователей с включенным VPN.

При отключении навигационных приложений в Москве курьеры загружают маршруты через Wi-Fi кафе, а продажи бумажных карт в Москве удвоились.

Цензура бьет и по рейтингам Владимира Путина: даже по данным подконтрольного Кремлю социологического центра ВЦИОМ одобрение президента упало с 75,1% в феврале до 65,6% в апреле — самый низкий уровень с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, в России объявили о запуске общедоступной сети мобильной связи 5G уже этим летом, однако сделать это хотят на необычных частотах, которые не поддерживаются на многих телефонах россиян.