Росіяни заводять другий телефон і масово встановлюють VPN

Безпрецедентне посилення інтернет-цензури в Росії змусило росіян пристосовуватися: носити два телефони, жонглювати VPN-сервісами та роздільно тримати державні і приватні застосунки.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у матеріалі Reuters.

VPN та два телефони

За даними агенства, лише у березні 2026 року п'ять найпопулярніших VPN-сервісів завантажили з Google Play 9,2 млн разів — у 14 разів більше, ніж за той самий місяць минулого року.

За даними незалежного соціологічного центру "Левада", частка росіян, які визнають використання VPN, зросла з 23% у 2022 році до 36%.

Приводом стало блокування соціальних мереж та інших іноземних застосунків і сайтів. Влада також блокує або уповільнює з’єднання зі зростаючим списком додатків та вебсайтів, які, за словами державного регулятора зв’язку Роскомнагляду, є платформами для незаконного та екстремістського контенту.

Натомість влада просуває державний месенджер MAX із понад 85 млн щоденних користувачів. Однак частина росіян ставиться до нього з підозрою — через попередження про можливе стеження з боку ФСБ. Деякі навіть видаляють мікрофон і камеру з телефонів, на яких встановлений MAX.

Як розповіли Reuters двоє джерел, близьких до Кремля, навіть лояльні до влади держслужбовці завантажують VPN і носять кілька телефонів, щоб тримати державні застосунки окремо від особистого життя.

Посилення цензури вже вдарило по бізнесу. У квітні банки, держустанови та великі інтернет-магазини почали блокувати доступ для користувачів із увімкненим VPN.

Під час відключення навігаційних застосунків у Москві кур'єри завантажують маршрути через Wi-Fi кафе, а продажі паперових карт у Москві подвоїлися.

Цензура б'є і по рейтингах Володимира Путіна: навіть за даними підконтрольного Кремлю соціологічного центру ВЦІОМ, схвалення президента впало з 75,1% у лютому до 65,6% у квітні — найнижчий рівень з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у Росії оголосили про запуск загальнодоступної мережі мобільного зв’язку 5G вже цього літа, однак зробити це хочуть на "незвичних" частотах, які не підтримуються на багатьох телефонах росіян.