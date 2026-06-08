Росія урочисто оголосила про запуск мережі 5G, але є нюанс

У Росії оголосили про запуск загальнодоступної мережі мобільного зв’язку 5G вже цього літа, однак зробити це хочуть на "незвичних" частотах, які не підтримуються на багатьох телефонах росіян.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

5G в РФ

У відомстві нагадують, що США та Китай користуються цією технологією ще з 2019 року. Тобто поки провідні держави світу сім років розвивали 5G та готувалися до наступних етапів цифрової еволюції, Росія лише дійшла до стадії "можливо, скоро запустимо".

Планується, що до кінця 2026 року 5G може з’явитися вже у чотирьох містах-мільйонниках в РФ.

У розвідці зауважують, що російська влада планує запускати зв’язок 5G не на звичних для європейських країн частотах у діапазоні 3,4–3,8 ГГц, а на "екзотичних" частотах — 4,63–4,99 ГГц, або на діапазоні n79. Але такі частоти не підтримують багато телефонів росіян, тому для користування мобільним зв’язком 5G їм доведеться змінювати гаджети.

Через те, що звичним для користувачів діапазоном зв’язку користуються російські силові структури, звичайним громадянам доведеться використовувати вищі.

Крім того, за даними розвідки, у російських операторів зв’язку немає достатньо обладнання для роботи в новому діапазоні.

"Висновок простий: коли весь світ уже давно їздить автобаном 5G, Росія все ще намагається завести двигун, шукає запчастини та переконує всіх навколо, що саме такий вигляд і має шлях до технологічного лідерства", — підсумовують у розвідці.

Технологія 5G

Повноцінний запуск 5G в Україні мав би відбутися у 2022 році, проте повномасштабне вторгнення Росії завадило цьому.

27 травня 2024 року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Vodafone спільно з компанією Nokia організували телеміст, об'єднавши Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі для перевірки якості зв'язку 5G.

Технологія 5G забезпечує передачу даних у 10 разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для обміну великими обсягами інформації.



