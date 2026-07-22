У США вперше вироблятимуть українські морські дрони Magura

Американська компанія ReconCraft уперше почне виробляти військово-морські безпілотники, розроблені та випробувані в Україні. Йдеться про дрони Magura, які створила українська компанія Uforce.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення The Wall Street Journal.

Угоду підписали ReconCraft із Портленда, яка виробляє катери для сил спеціальних операцій, та українська Uforce — розробник безпілотників Magura. Меморандум про взаєморозуміння уклали минулого тижня в посольстві України у Вашингтоні.

Документ передбачає партнерство, у межах якого обидві компанії надаватимуть матеріали, обладнання та персонал.

За словами співзасновника ReconCraft Джо Сілковського, мета угоди — щороку виробляти сотні або навіть тисячі дронів Magura на об’єктах в Орегоні та Південній Кароліні.

Дрони Magura — це безпілотні високошвидкісні човни, здатні перевозити корисне навантаження близько 770 кг на відстань приблизно 560 км.

Залежно від конфігурації, такі дрони можуть коштувати менше $500 тис. Їх можна використовувати не лише для ударних місій, а й для запуску повітряних дронів, протимінної боротьби та буксирування гідролокаційних систем для виявлення підводних човнів.

Генеральний директор Uforce Олег Рогинський зазначив, що дозвіл на виробництво Magura у США є важливим, оскільки дасть американській стороні доступ до тактики та концепцій, відпрацьованих під час війни в Україні.

"Ми є першою компанією, яка виробляє безпілотні надводні судна, схвалені урядом України для виробництва в Америці для успіху американських військових", — сказав керівник Uforce USA Шон Планкі.

Угоду уклали на тлі ширшої оборонної співпраці між Україною та США, а також зростання інтересу Пентагону до автономних систем і дешевших видів озброєння.

Також додамо, Україна та Сполучені Штати підписали двосторонню заяву про наміри, яка створює основу для нового етапу оборонної співпраці у сфері безпілотних технологій. Домовленість передбачає можливість експорту українських бойових дронів до США для військових випробувань та оцінки.