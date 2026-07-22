У першому півріччі вантажні перевезення залізницею знизилися на 6%: що на це вплинуло

У першому півріччі 2026 року залізницею перевезли 74,7 млн т вантажів. Це на 6,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Основне падіння припало на руду, вугілля та будівельні матеріали, тоді як перевезення зерна зросли.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на RAIL.insider.

Дані озвучив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов під час зустрічі представників компанії з Європейською Бізнес Асоціацією та Американською торговельною палатою 21 липня.

Головними чинниками скорочення стали нижчі обсяги перевезень:

залізної та марганцевої руди — на 6,1 млн т;

кам’яного вугілля — на 1,5 млн т;

будівельних матеріалів — на 1,3 млн т.

Водночас залізниця наростила перевезення зерна на 2,7 млн т, а нафти та нафтопродуктів — на 1,4 млн т.

Найбільшу частку в перевезеннях займають експортні та внутрішні вантажі. За пів року на експорт перевезли 35 млн т, або 47% загального обсягу. Внутрішні перевезення становили 32,4 млн т, або 43%.

Експорт залізницею за перше півріччя скоротився на 9,6% проти аналогічного періоду торік. Найбільше впали перевезення:

залізної та марганцевої руди — на 5,3 млн т, або на 31%;

цементу — на 400 тис. т, або на 45%;

чорних металів — на 30 тис. т, або на 1,2%.

Водночас експортні перевезення зернових вантажів зросли на 19,5%.

У напрямку портів Великої Одеси залізницею перевезли 22,6 млн т експортних вантажів. Це на 8,7% менше, ніж за перше півріччя 2025 року.

На західних прикордонних переходах експорт також скоротився — на 9,7%, до 11,6 млн т. Через порти Дунаю експортували 800 тис. т вантажів, що на 28,2% менше, ніж торік.

"На сьогодні напрямок Великої Одеси залишається основним. Адже найбільше вантажів прямує саме до портів Великої Одеси. Але останні два тижні бачимо посилення ударів по портовій інфраструктурі, по суднах. Це призводить до різкого падіння перевезення й обробки вантажів саме у портах Великої Одеси", — зазначив Ткачов.

Додамо, у першій половині липня залізничні перевезення зернових вантажів в Україні зросли у 2,7 раза проти аналогічного періоду минулого року — до 1,03 млн тонн. Водночас порівняно з червнем обсяги скоротилися на 23%, а в останній тиждень "Укрзалізниця" фіксує зниження навантаження зерна.