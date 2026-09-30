Росія отримала рекордний з початку війни прибуток від експорту нафти

Росія отримала рекордний з початку війни тижневий виторг від експорту нафти. З 20 по 27 вересня РФ відправляла за кордон у середньому 3,99 млн барелів на добу, а вартість вивезеної нафти досягла 2,75 млрд доларів.

Як пише Dilo, про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що зростанню доходів допомогли ціни на російську нафту в районі 110–120 доларів за барель на тлі дорогої нафти Brent через напруженість на Близькому Сході, а також збільшення експорту сировини через проблеми з переробкою та обмеженнями на вивезення дизельного палива.

Середні ціни за чотири тижні на основні сорти російської нафти "Urals" та "ESPO" досягли найвищого рівня за понад три місяці на тлі триваючих перебоїв із постачанням нафти на Близькому Сході.

"Проте кошти від продажу нафти - це лише частина картини, і їх, ймовірно, частково компенсує скорочення поставок нафтопродуктів. Хоча Росія підвищила свій прогноз експорту нафти на 2026 рік приблизно на 150 000 барелів на добу, вона знизила прогноз поставок нафтопродуктів приблизно на 500 000 барелів на добу", - констатують в Bloomberg.

У середньому за чотири тижні валова вартість експорту Москви за 28 днів до 27 вересня зросла до 2,39 млрд доларів на тиждень, що на 290 млн доларів на тиждень більше, ніж за період до 20 вересня, і є найвищим показником з періоду до 24 травня.

Важливо, що вигоди для Кремля підриваються забороною на закордонні продажі дизельного палива, яка, як очікується, буде продовжена до жовтня, а також падінням поставок нафтопродуктів через удари українських безпілотників по російських НПЗ.

Нагадаємо, Росія знизила прогноз видобутку нафти на поточний рік до найнижчого показника з 2009 року.