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Дата публікації

РФ атакувала агропідприємство на Чернігівщині: знищено 200 тонн зерна

РФ ударила по агропідприємству в Борзні
РФ ударила по агропідприємству в Борзні / ДСНС України

У вівторок, 29 вересня, російські війська атакували агропідприємство в Борзні на Чернігівщині. Внаслідок удару пошкоджено зерносховище.

Як пише Dilo, про це інформує очільник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

200 тонн зерна знищено

Удар припав на зерносховище, де зберігався ріпак.

Унаслідок атаки було знищено близько 200 тонн зерна. На місці влучання виникла пожежа, яку згодом ліквідували рятувальники.

Загалом протягом доби російські війська 23 рази атакували Чернігівську область. За даними обласної військової адміністрації, 15 ударів припали на прикордоння — ворог застосовував FPV-дрони.

Крім того, російські війська здійснювали скиди з безпілотників, а також обстрілювали область з артилерії та мінометів.

Фото 2 — РФ атакувала агропідприємство на Чернігівщині: знищено 200 тонн зерна

Нагадаємо, Україна втратила близько третини потужностей експорту зерна через ключові чорноморські порти внаслідок посилення російських ракетних та безпілотних атак.

Автор:
Ольга Опенько

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