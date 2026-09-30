РФ атакувала агропідприємство на Чернігівщині: знищено 200 тонн зерна

У вівторок, 29 вересня, російські війська атакували агропідприємство в Борзні на Чернігівщині. Внаслідок удару пошкоджено зерносховище.

Як пише Dilo, про це інформує очільник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

200 тонн зерна знищено

Удар припав на зерносховище, де зберігався ріпак.

Унаслідок атаки було знищено близько 200 тонн зерна. На місці влучання виникла пожежа, яку згодом ліквідували рятувальники.

Загалом протягом доби російські війська 23 рази атакували Чернігівську область. За даними обласної військової адміністрації, 15 ударів припали на прикордоння — ворог застосовував FPV-дрони.

Крім того, російські війська здійснювали скиди з безпілотників, а також обстрілювали область з артилерії та мінометів.

Нагадаємо, Україна втратила близько третини потужностей експорту зерна через ключові чорноморські порти внаслідок посилення російських ракетних та безпілотних атак.