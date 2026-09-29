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Ворожа атака пошкодила залізничний об’єкт на Вінниччині: є знеструмлення

атака
Росія атакувала Вінниччину: без електрики понад 15 тисяч споживачів / ДСНС

Сьогодні, 29 вересня, внаслідок ворожої атаки на Вінниччині зафіксували влучання в об’єкт залізничної інфраструктури.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення начальниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної.

Удар по Вінниччині

Через пошкодження частина споживачів залишилася без електропостачання. Наразі без світла перебувають понад 15 тисяч споживачів.

На місцях працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки та відновлюють електропостачання.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Атаки на залізницю

Із липня Росія розпочала хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру, зокрема на ключові вузлові станції, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Шахеди" масовано атакують наші ключові станції. Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельниково, на станцію Козятин. Тобто практично по всій країні вони б'ють по вузлових станціях», – підкреслив Перцовський.

За його словами, йдеться про комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.

"Ворог б'є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований", – додав Перцовський.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня внаслідок атаки країни-агресора РФ  було пошкоджено залізничну інфраструктуру у Кіровоградській та Черкаській областях.Через знеструмлення затримувалися понад 40 потягів як міжнародного, так і місцевого призначення.

Автор:
Ольга Опенько

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