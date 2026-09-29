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"Укрпошта" запустила оплату посилок у застосунку

"Укрпошта" запустила оплату посилок у застосунку
"Укрпошта" запустила оплату посилок у застосунку

"Укрпошта" додала у застосунок "Укрпошта 2.0" можливість оплачувати посилки та післяплату. У жовтні компанія також тимчасово скасує плату за переадресацію відправлень, у тому числі тих, які вже прибули до відділення.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укрпошти".

У застосунку тепер можна оплачувати не лише саме відправлення, а й післяплату та митні платежі за міжнародні посилки.

Користувачам також доступні оформлення посилок і листів, зміна отримувача, переадресація, передача права на отримання відправлення іншій особі та продовження терміну зберігання.

Безкоштовне зберігання залишається доступним протягом семи днів у містах та 14 днів у селах.

У жовтні переадресувати посилку можна буде без оплати навіть після її прибуття до відділення. Зазвичай безкоштовна переадресація діяла лише до моменту надходження відправлення у відділення.

Наступним етапом "Укрпошта" планує запустити доставку до поштоматів та оплату посилок безпосередньо через них.

Нагадаємо, у вересні 2025 року "Укрпошта" запустила новий застосунок. Тоді онлайн-оплата у бета-версії була доступна лише під час створення відправлення, а оплату посилок, які прямують до отримувача, компанія анонсувала для наступного етапу.

Автор:
Тетяна Гойденко

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