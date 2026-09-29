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"Укрпочта" запустила оплату посылок в приложении

"Укрпочта" запустила оплату посылок в приложении
"Укрпочта" запустила оплату посылок в приложении

"Укрпочта" добавила в приложение "Укрпочта 2.0" возможность оплачивать посылки и наложенный платеж. В октябре компания также временно отменит плату за переадресацию отправлений, в том числе уже прибывших в отделение.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укрпочты".

В приложении теперь можно оплачивать не только саму отправку, но и наложенный платеж и таможенные платежи за международные посылки.

Пользователям также доступны оформление посылок и писем, смена получателя, переадресация, передача права на получение отправки другому лицу и продление срока хранения.

Бесплатное хранение остается доступным в течение семи дней в городах и 14 дней в селах.

В октябре переадресовать посылку можно будет без оплаты даже по ее прибытии в отделение. Обычно бесплатная переадресация действовала только до момента поступления в отделение.

Следующим этапом "Укрпочта" планирует запустить доставку в почтоматы и оплату посылок непосредственно через них.

Напомним, в сентябре 2025 года "Укрпочта" запустила новое приложение. Тогда онлайн-оплата в бета-версии была доступна только при создании отправки, а оплату посылок, направляемых к получателю, компания анонсировала для следующего этапа.

Автор:
Татьяна Гойденко

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