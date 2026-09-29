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Курс валют на 29 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился сразу на тринадцать копеек, в то же время евро подешевел на одну копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.09.2026 ( вторник ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,81 грн (-3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,97 грн (-16 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,65 грн (-4 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,63/ 45,21
|Евро
|50,78/ 51,50
|Злотый
|11,38/ 11,86
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 29 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,55/45,15
|50,45/51,45
|11,20/ 11,90
|Ощадбанк
|44,65/ 45,20
|50,75/51,65
|11,20/ 11,90
|ПУМБ
|44,70/ 45,30
|50,90/51,60
|11,20/ 11,90
|Укргазбанк
|44,65/ 45,20
|50,75/51,65
|11,20/ 11,90
|Райффайзен
|44,75/45,19
|50,90/51,45
Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.
В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.