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Курс валют на 29 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

евро
НБУ установил официальный курс валют на 28 сентября

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился сразу на тринадцать копеек, в то же время евро подешевел на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.09.2026 ( вторник ).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,81 грн (-3 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 50,97 грн (-16 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,65 грн (-4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар 44,63/ 45,21
Евро 50,78/ 51,50
Злотый 11,38/ 11,86

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 29 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,55/45,15 50,45/51,45 11,20/ 11,90
Ощадбанк 44,65/ 45,20 50,75/51,65 11,20/ 11,90
ПУМБ 44,70/ 45,30 50,90/51,60 11,20/ 11,90
Укргазбанк 44,65/ 45,20 50,75/51,65 11,20/ 11,90
Райффайзен 44,75/45,19 50,90/51,45

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.

Автор:
Светлана Манько

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