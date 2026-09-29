ЕС может запретить поставки глинозема с ирландского завода Дерипаски в Россию

Несколько стран ЕС выступают за ограничение поставок глинозема с ирландского завода Aughinish Alumina в Россию в рамках следующего пакета санкций. Предприятие принадлежит российской Rusal и после начала полномасштабной войны существенно увеличило долю поставок на российский рынок. Вопрос планируется обсуждать при подготовке нового санкционного пакета в октябре.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на The Economist.

Aughinish Alumina расположен на западе Ирландии и является крупнейшим глиноземным заводом в Европе. Глинозем используется как основное сырье для производства алюминия.

По приведенным изданием данным, доля поставок предприятия в Россию возросла с 24% его экспорта в 2021 году до 68% в 2025-м.

Глинозем поступает на русские алюминиевые заводы Rusal. Расследование Irish Times и OCCRP установило, что часть производимого там алюминия покупает российский трейдер ASK, который в свою очередь поставляет металл десяткам предприятий российского оборонного сектора.

В то же время, проведенная правительством Ирландии проверка не нашла прямых доказательств того, что именно глинозем Aughinish используется в российском оружии, но также не смогла исключить такую возможность.

Почему Ирландия выступает против ограничений

Ирландские власти предупреждают, что запрет поставок в Россию может поставить под угрозу работу самого предприятия. На заводе работают около 1 тыс. человек, а часть продукции он поставляет европейским производителям алюминия. Правительственный отчет Ирландии также предупреждал о рисках жизнеспособности Aughinish в случае санкций.

Сторонники ограничений полагают, что европейские предприятия смогут заместить эти объемы другими поставщиками и что больший эффект санкции будет иметь именно для российской алюминиевой промышленности.

Решение еще не принято

Санкции против самого предприятия или запрет на поставки глинозема в Россию пока не введены. Для принятия санкций ЕС необходима единодушная поддержка государств-членов.

Дискуссия пройдет в период, когда Ирландия председательствует в Совете ЕС — ее шестимесячное председательство длится с 1 июля по 31 декабря 2026 года.

Aughinish Alumina и связь с Дерипаской

Aughinish Alumina принадлежит русской Rusal, входящей в группу En+. Ее основатель Олег Дерипаска после санкций США в 2018 году формально сократил свою долю в En+ до 44,95%, а состав совета директоров был изменен, чтобы он потерял контроль над компанией. Именно это в свое время позволило снять американские санкции с En+ и Rusal.

Однако в 2026 году налоговая служба Швеции пришла к выводу, что Дерипаска фактически продолжает контролировать En+, а через нее — Rusal и ее активы, включая Aughinish Alumina.

После исключения их голосов доля Дерипаски по расчетам шведской стороны составляет около 53%, а его голосующий контроль превышает 70%. Это дает ему возможность самостоятельно принимать решения на общем собрании.

Rusal оспаривает этот вывод и заявляет, что оценка шведских властей основывается на предположениях. Aughinish Alumina также отрицает, что Дерипаска контролирует ее повседневную деятельность и стратегию.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС ввести санкции против Aughinish Alumina из-за его поставок в Россию.

В марте стало известно, что после полномасштабного вторжения завод резко нарастил поставки глинозема на российский рынок.