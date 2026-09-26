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Новости
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Украина ввела санкции против 44 человек, причастных к незаконным "выборам" РФ

провор РФ, колючая проволока, санкции
Зеленский подписал указ о санкциях / Shutterstock

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против 44 человек, причастных к проведению незаконных выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины. В санкционный список вошли лица, которые, по данным украинских властей, способствуют оккупации территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма и Севастополя.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

Санкции против 44 человек

В санкционный список вошли лица, которые, по данным украинских властей, действуют в интересах России и способствуют оккупации территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма и Севастополя.

Среди них есть люди, которых раньше выбирали в незаконно созданные оккупационными администрациями местные советы. Также под санкции попали пропагандистка Ирина Куксенкова и бывший украинский депутат Юрий Онищук, после оккупации Мелитополя начал сотрудничать с российской стороной.

В Украине отмечают, что проведение российских "выборов" на временно оккупированных территориях не имеет юридических последствий. Киев считает такие действия нарушением международного права и не признает их результаты.

"Оккупация не дает ни одного суверенитета. Никакие "выборы", "референдумы" или "округи" этого статуса не меняют", - заявил советник-уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, российские выборы сопровождались фальсификациями, принудительным голосованием и манипуляциями с показателями явки. В Украине считают, что Россия использует такие процессы для укрепления контроля над оккупированными территориями.

Информацию о попавших под украинские санкции лицах планируют передать международным партнерам для дальнейшей координации санкций.

Российские "выборы" на временно оккупированных территориях Украины не признали Украину и ее международные партнеры, в том числе страны ЕС, Великобритания, Швейцария, Норвегия, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Напомним, 19 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон покойного сенатора Линдси Грэма об "адских санкциях" против России.

Автор:
Ольга Опенько

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