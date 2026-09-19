Трамп подписал закон об "адских санкциях" против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон покойного сенатора Линдси Грэма, дающий право вводить пошлины против стран, покупающих российские энергоносители.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в Белом доме.

Закон Линдси Грэма предоставляет президенту США право вводить пошлины до 100% против стран, покупающих российские энергоносители или помогающих РФ обходить санкции. Речь идет, в частности, о Китае, Индии и Турции.

Кроме того, документ предусматривает санкции против российского "теневого флота" и чиновников и банков, а также продление санкций против Ирана.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Трампа, а также сенаторов и конгрессменов, поддержавших закон.

"Лучшим чествованием памяти Линдси будет полноценная и скорейшая реализация положений этого закона. А лучшей наградой для всех, кто помогает нам давить на россия ради окончания войны, станет мир. Мир и снятие всех проблем и вызовов, которые принесла эта война", — написал Зеленский.

Законопроект об "адских" санкциях против России

Палата представителей Конгресса США 16 сентября приняла законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Документ предоставляет президенту США Дональду Трампу право вводить пошлины до 100% против стран, покупающих российские энергоносители. Это может касаться, в частности, Китая и Индии.

7 августа Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал этот документ.

После одобрения обеими палатами Конгресса закон был передан на подпись президенту США Дональду Трампу.

Министерство иностранных дел Индии уже предупредило официальный Вашингтон, что намерение ввести штрафные пошлины против стран, покупающих российскую нефть, навредит двусторонним взаимоотношениям и стабильности глобального рынка энергоносителей.

А Венгрия уже просит США не вводить против нее дополнительные тарифы из-за покупки российской нефти и газа в рамках закона об "адских санкциях".