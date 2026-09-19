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Потери врага по состоянию на 19 сентября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1520 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1669 сутки полномасштабной войны составляют 1 516 430 человек.
Потери России в войне на 19 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 сентября потеряла:
- личного состава – около 1 516 430 (+1 520) человек,
- танков – 12 352 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 25 357 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 50 011 (+73) ед.
- РСЗО – 2 143 (+1) ед.
- средства ПВО – 1657 (+11) ед.
- самолетов – 442 (+0) ед.
- вертолетов – 356 (+0) ед.
- наземных робототехнических комплексов – 2672 (+16) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 524 132 (+1 816) ед.
- крылатые ракеты – 5 111 (+0) ед.
- корабли/катера – 35 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 150 922 (+480) ед.
- специальная техника – 4 703 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 19 сентября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
сбито/подавлено 141 цель: 3 "Бандероль"/"Дань-Т"; 138 враждебных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях. Вражеские ракеты целей не добились, информация о месте падения уточняется.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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