Руководство партии "Альтернатива для Германии" (AfD) и экономический советник Владимира Путина Кирилл Дмитриев готовят на 2027 год встречу, на которой планируют обсудить возобновление поставок российского газа в Германию. Среди возможных тем – возвращение к работе газопроводов "Северный поток".

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Reuters .

Переговоры могут пройти уже в марте 2027 года. По данным Reuters, в них могут поучаствовать руководитель российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев и сопредседатели AfD Алиса Вайдель и Тино Хрупалла. Вайдель и Хрупалла остаются сопредседателями партии после переизбрания в июле 2026 года.

По словам одного из собеседников агентства, встречу планируют проводить только в случае предварительного согласования мирных рамок между Украиной и Россией. В числе возможных площадок называют Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Индию.

Организаторы также рассчитывают на участие в США. В то же время чиновник США сообщил, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер не были проинформированы о предложенной встрече и не получали приглашений.

Могут обсудить "Северный поток"

Одной из тем потенциальных переговоров может стать возможность возобновления российских газопроводов "Северный поток".

До полномасштабного вторжения Россия обеспечивала более половины импорта природного газа в Германию и более трети импорта сырой нефти. После 2022 г. страна резко сократила зависимость от российских энергоносителей.

AfD выступает за возврат российских нефти и газа, увязывая более дешевые энергоресурсы с возможностью поддержать немецкую промышленность. В июне Алиса Вайдель публично призвала прекратить бойкот российских энергоносителей.

В то же время AfD пока не входит в федеральное правительство, поэтому сама партия не может принять решение о возобновлении поставок. Действующим федеральным канцлером Германии является Фридрих Мерц.

Напомним, 7 сентября Dilo анализировало, может ли усиление AfD способствовать возвращению "Газпрома" в Европу. Тогда речь шла, в частности, о позиции партии по возобновлению российских газовых поставок и "Северного потока".

Сможет ли "Газпром" вернуться в ЕС

Опрошенные Dilo.ua эксперты сходятся в основном: земельная победа не сможет восстановить позиции "Газпрома" в ЕС.

"Подобные решения могут инициироваться только на федеральном уровне, а принимаются на уровне всего Европейского Союза. Хотя, конечно, победа такой политической силы - это тревожный колокольчик", - отмечает директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович.

Он объясняет, что рынок уже структурно перестроился: формального импорта из РФ нет, но российские молекулы попадают на немецкий рынок кружными путями — сжиженный газ приходит, например, в Бельгию или Францию, "теряет российский паспорт" и реализуется трейдерами на общем рынке.

По его оценке даже гипотетическая победа AfD на федеральных выборах 2029 года не даст механизма перезапуска: к тому времени сработают контрактные дедлайны, рынок окончательно адаптируется, а общеевропейские санкции уже будут работать — и возникнет вопрос, как их вообще отменять.

Именно здесь лежит главный барьер. В июле 2026 года ЕС принял 18-й пакет санкций, содержащий прямой запрет на операции с газопроводами "Северный поток". Отменить такие санкции можно только единогласным решением всех 27 государств — любое из них способно заблокировать этот шаг так же, как некоторые страны годами блокируют принятие новых ограничений. Показательно, что и сам 18 пакет удалось согласовать лишь после того, как Словакия сняла вето в обмен на газовые гарантии Еврокомиссии.

Таким образом, "Северные потоки" не вернутся даже при федеральной победе AfD: три из четырех нитей физически уничтожены, сами трубы под прямыми санкциями ЕС, украинский транзит остановлен, а рынок перестроился так, что старой модели больше некуда возвращаться.

Однако победа AfD является важным маркером, измеряющим температуру немецкого общества. И опасность для Украины может лежать в медленной эрозии политической поддержки. И именно с этим Киеву придется считаться.

Отметим, что в июле акции российского "Газпрома" на Московской бирже обновили минимальные значения за 20 лет истории торгов.