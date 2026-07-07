Суд отказал "Газпрому" во взыскании 580 млн евро со страховщиков за подрыв "Северного потока"

Высокий суд Англии и Уэльса отказал принадлежащей российскому "Газпрому" компании Nord Stream AG во взыскании 580 миллионов евро со страховых компаний за подрыв газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года. Иск был подан к Lloyd's Insurance Company и Arch Insurance, представляющим консорциум страховщиков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение суда.

Оператор потребовал компенсировать ущерб от разрушения инфраструктурного объекта, однако суд полностью отклонил эти требования. По оценкам экспертов, такое решение позволило страховщикам избежать одной из самых больших выплат в истории за разрушение промышленной инфраструктуры.

Версии взрыва и связи с войной

Суд пришел к выводу, что уничтожение магистралей было напрямую связано с войной России против Украины, поэтому инцидент подпадает под стандартное для страховых полисов исключение по военным действиям. Судья Клер Моулдер отметила, что для разрешения этого гражданского спора установление конкретного организатора или исполнителя диверсии не имеет решающего значения. По ее словам, в любом случае, именно война была значимой причиной действий злоумышленников.

В судебном документе рассмотрели возможные версии:

Российский след: целью Москвы могло быть желание оказать давление на Германию и Евросоюз, наказать их за изменение политики и повлиять на уровень поддержки Киева.

Украинский или проукраинский след: цель могла быть сокращение российских экспортных доходов и ослабление экономики агрессора.

Американский след: гипотетическая причастность США в любом случае также напрямую была бы связана с российско-украинской войной.

Судья подчеркнула, что отсутствие официального признания ответственности со стороны любого государства не мешает выводу о причинно-следственной связи между войной и атакой.

Технические детали взрыва

Международные эксперты обеих сторон согласились по поводу технического характера повреждений. Для уничтожения труб применили направленные заряды на основе гексогена, выведшие из строя три из четырех нитей обоих газопроводов.

Версию Nord Stream AG о том, что четвертая нить получила случайную вмятину от падения якоря, суд признал неубедительной и согласился с аргументами страховщиков: это повреждение является результатом того же взрыва.

Следует добавить, что в начале июля Генеральная прокуратура Германии выдвинула первое официальное обвинение по этому делу. По версии немецкого следствия, координатором операции выступал гражданин Украины Сергей Кузнецов, а в общей сложности в диверсии участвовали еще шесть украинских граждан, среди которых были профессиональные водолазы и специалисты по взрывчатке.

Отметим, что вся имеющаяся информация свидетельствует о том, что утечки газа на газопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море являются результатом умышленных действий.

Отметим, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что утечка газа из подводного трубопровода "Северный поток" произошла в результате спланированного Россией теракта.

Кроме того, воронка кипящей воды диаметром 700 метров, образовавшаяся на месте взрыва газопровода "Северный поток", может свидетельствовать об экологической катастрофе, ведь в атмосферу попали около 300 тысяч тонн метана, который является одним из мощных парниковых газов.

Полиция Швеции подтвердила, что газопроводы "Северный поток" были повреждены в результате взрывов. Подозрения в грубом саботаже на поврежденных газопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море усилились после расследования преступления шведскими правоохранителями.

