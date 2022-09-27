В ОП назвали масштабную утечку газа из "Северного потока" терактом России против ЕС

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что утечка газа из подводного трубопровода "Северный поток" произошла в результате спланированного Россией теракта. Об этом он написал в своем Twitter.

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"Масштабная "утечка газа" из СП-1 – это не что иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой. Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность – танки для Украины. Особенно немецкие", - заявил представитель ОП.

Напомним, что вечером 26 сентября оператор "Северного потока" сообщил о "падении давления на обеих нитях газопровода", причины чего выясняются. По данным властей Дании, это произошло в ее исключительной экономической зоне к северо-востоку от острова Борнхольм.

Перед этим стало известно об аналогичном происшествии на трубопроводе "Северный поток-2", также в датской СЭЗ, но юго-восточнее Борнхольма. В обоих случаях установлена охранная зона радиусом 5 морских миль, в которую советуют не заходить судам.

Напомним, что "Северный поток-2" был достроен в сентябре 2021 года, однако до сих пор так и не был запущен в эксплуатацию из-за остановки Германией процесса его сертификации после признания Россией "независимости ДНР и ЛНР". В свою очередь, США ввели санкции против Nord Stream 2 AG, из-за чего та объявила о банкротстве. При этом обе нити трубопровода были заполнены газом и подготовлены к работе.

В свою очередь, первый из "Северных потоков" сейчас также не работает: Россия остановила прокачку топлива, мотивируя это необходимостью ремонта из-за обнаружения утечки масла на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области.