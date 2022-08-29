Чехия получит от Германии новые танки взамен поставленных Украине советских Т-72

Чехия договорилась с Германией о получении в обмен на поставленные Украине советские танки партии новых немецких основных боевых танков Leopard. Как передает Frankfurter Allgemeine Zeitung, это стало итогом визита в Прагу немецкого канцлера Олафа Шольца.

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Отмечается, что чешские вооруженные силы получат 14 танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Büffel в обмен на то, что Прага несколько месяцев назад поставила Украине десятки танков Т-72.

По словам чешского премьер-министра Петра Фиалы, в дополнение к этим танкам, подаренным Германией, его страна также хочет купить до 50 танков последней модели Leopard 2A7.

"Я очень рад, что нам удалось договориться о передаче Германией 14 танков Leopard Чешской Республике в обмен на военную технику, которую мы уже предоставили Украине. Мы завершили то, что начали на майской встрече в Берлине. Первые танки поступят в конце этого года. Это большой конкретный шаг в военном сотрудничестве", - цитирует премьера пресс-служба правительства Чехии.

Чехия получит из Германии такое же количество танков, как и Словакия, которая на прошлой неделе договорилась с немецким Минобороны о поставке 15 танков Leopard 2A4 со складов немецкой оборонной промышленности. В отличие от Чехии, Словакия сохранит свои советские танки Т-72 и вместо этого поставит Украине 30 боевых машин пехоты BVP1.