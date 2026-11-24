Европа рискует потерять значительную часть мощностей по производству аммиака из-за рекордно высоких цен на энергоносители, что заставляет производителей удобрений останавливать собственные заводы и увеличивать закупки сырья за рубежом. По оценке ценового агентства Argus, в регионе уже выведено из строя не менее 5 миллионов тонн годовых мощностей, или 28% от общего объема, хотя реальная доля остановленного производства приближается к 35%, тогда как импорт аммиака в сентябре достиг четырехлетнего максимума.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Ключевой причиной кризиса стало подорожание природного газа после начала войны между США и Ираном в феврале 2026 года — если до конфликта газ в Европе стоил 32 евро за мегаватт-час, то сейчас цена держится выше 90 евро, тогда как до начала боевых действий около четверти мировой торговли аммиаком приходилось именно на Ближний.

Поскольку природный газ формирует от 80% до 90% переменных затрат при выпуске аммиака, себестоимость европейского производства удвоилась до 1096 долларов за тонну, тогда как импортный аммиак из Северной Африки, Тринидада и Тобаго и США обходится в северо-западной Европе по 760 долларов за тонну.

Сокращение мощностей крупнейших игроков и логистические ограничения

Из-за длительного ценового давления европейские химические компании вынуждены сокращать выпуск продукции или переходить на привозное сырье, хотя полностью заменить внутреннее производство импортом невозможно из-за отсутствия инфраструктуры для транспортировки больших объемов удобрений в глубь континента, в частности фермерам Центральной Европы.

Норвежская компания Yara, крупнейший производитель удобрений в Европе, сократила выпуск аммиака на своих европейских площадках на 27%, однако благодаря флоту из 14 газовозов-аммиаковозов может производить 75% готовых удобрений из импортного сырья, тогда как Великобритания вообще потеряла собственное производство аммиака2 Yara в Галле в начале 2025 года.

Генеральный директор компании AGF Nitrogen Петр Цингр отметил, что предприятие уже остановило выпуск аммиака на части заводов с выходом в морские порты, поскольку покупает импортное сырье на 300 евро за тонну дешевле собственной себестоимости, а в конце октября компания отозвала все предложения удобрений с рынка и предупредила о возможных временных остановках. Словакии.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз по меньшей мере на два года отложил правила по выбросам метана для импорта газа и нефти на фоне роста стоимости импорта энергоносителей из-за войны в Иране. Принятое 19 ноября решение также явилось результатом длительного лоббирования со стороны США, Катара и нефтегазового сектора.