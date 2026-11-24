В прифронтовых общинах определили 840 мест, где планируется установка мобильных укрытий. Их смогут использовать не только школьники, но и родители и другие гражданские во время воздушных тревог и атак дронов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам заместителя министра по делам общин, территорий и ВПЛ Артема Гусака , проект разработали совместно с общинами и шестью областными военными администрациями. Места для укрытий выбирали, в частности, с учетом маршрутов школьных автобусов.

"Собственно было определено 840 мест, где за ОВА нам нужны такие мобильные укрытия, учитывая маршруты школьных автобусов", - сказал Гусак во время дискуссии "Безопасное детство: бюджетные приоритеты и общая ответственность государства и общин" в Киеве.

Он уточнил, что мобильные сооружения должны соответствовать государственному стандарту, разработанному совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и министерством.

Напомним, во всех объектах фонда защитных сооружений Украины в целом может одновременно укрыться примерно 55% населения страны.