Швеция предоставит Украине пакет зимней помощи в размере 540 млн шведских крон, что превышает $52 млн. Средства будут направлены через Агентство гражданской обороны и Программу развития ООН.

Как пишет Dilo, об этом сообщили на сайте шведского правительства.

На что направят выделенные средства

Наибольшую часть пакета – 300 млн крон – получит Агентство гражданской обороны Швеции. Эти средства обеспечат бесперебойную поставку в Украину аварийного оборудования для защиты энергетических объектов от российских атак.

Еще 155 млн. крон пойдут на денежную поддержку уязвимых украинских домохозяйств, а также на закупку средств отопления и генераторов.

Остальные 85 млн крон будут направлены на поддержку энергетического сектора через Программу развития ООН. Финансирование поможет обеспечить светом и теплом жилые дома, а также поддержать энерго- и водоснабжение больниц и школ.

Позиция правительства Швеции

Министр содействия развитию и внешней торговле Швеции Бенджамин Дуса подчеркнул, что российские удары по гражданской инфраструктуре направлены на то, чтобы сделать зиму невыносимой для украинцев.

"Миллионы людей рискуют остаться без электричества, отопления и воды во время очередной зимы войны, которая может стать самой плохой. Именно поэтому мы поддерживаем энергетический сектор и семьи, находящиеся вблизи фронта", - отметил Бенджамин Дуса.

Напомним, ранее Швеция передала Украине 35 тонн энергетического оборудования – в регионы доставили трансформаторы и дизельные генераторы, необходимые для поддержки работы энергетической инфраструктуры.