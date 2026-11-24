Швеція надасть Україні пакет зимової допомоги обсягом 540 млн шведських крон, що перевищує $52 млн. Кошти спрямують через Агентство цивільної оборони та Програму розвитку ООН.

Як пише Dilo, про це повідомили на сайті шведського уряду.

На що спрямують виділені кошти

Найбільшу частину пакету — 300 млн крон — отримає Агентство цивільної оборони Швеції. Ці кошти забезпечать безперебійне постачання до України аварійного обладнання для захисту енергетичних об'єктів від російських атак.

Ще 155 млн крон підуть на грошову підтримку вразливих українських домогосподарств, а також на закупівлю засобів опалення та генераторів.

Решту 85 млн крон спрямують на підтримку енергетичного сектору через Програму розвитку ООН. Фінансування допоможе забезпечити світлом і теплом житлові будинки, а також підтримати енерго- та водопостачання лікарень і шкіл.

Позиція уряду Швеції

Міністр сприяння розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса підкреслив, що російські удари по цивільній інфраструктурі спрямовані на те, щоб зробити зиму нестерпною для українців.

"Мільйони людей ризикують залишитися без електрики, опалення та води під час чергової зими війни, яка може стати найгіршою. Саме тому ми підтримуємо енергетичний сектор та сім'ї, що перебувають поблизу фронту", — зазначив Бенджамін Дуса.

Нагадаємо, раніше Швеція передала Україні 35 тонн енергетичного обладнання - до регіонів доставили трансформатори та дизельні генератори, необхідні для підтримки роботи енергетичної інфраструктури.