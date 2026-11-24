Делегація США на саміті “Великої сімки” в Парижі підняла тему ядерної безпеки та відновлення “Нового захисного ковпака” над Чорнобильською атомною електростанцією.

Як пише Dilo, про це повідомило посольство США в Україні у соцмережі Х.

Ядерна безпека та співпраця в галузі

Посол з питань ядерної безпеки Пол Х'юстон підкреслив, що відновлення захисної споруди на ЧАЕС потребує міжнародної підтримки.

"У листопаді я відвідав цей об'єкт, щоб обговорити міжнародні зусилля з відновлення та можливості подальшої співпраці між США та Україною у всіх сферах ядерної галузі", – розповів Х'юстон.

Х'юстон зазначив, що партнерство охоплюватиме питання безпеки, енергетики та технологій майбутнього палива.

Пам'ять про ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Під час виступу представник США також згадав учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року.

Він відзначив їхню мужність і самопожертву, віддавши шану ліквідаторам катастрофи.

Нагадаємо, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого 2025 року в укриття, яке береже світ від радіаціїзруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС. Внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Представники МАГАТЕпідтвердилиповідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.