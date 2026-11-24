Делегация США на саммите "Большой семерки" в Париже подняла тему ядерной безопасности и возобновление "Нового защитного колпака" над Чернобыльской атомной электростанцией.

Как пишет Dilo, об этом сообщило посольство США в Украине в соцсети Х.

Ядерная безопасность и сотрудничество в отрасли

Посол по ядерной безопасности Пол Хьюстон подчеркнул, что восстановление защитного сооружения на ЧАЭС нуждается в международной поддержке.

"В ноябре я посетил этот объект, чтобы обсудить международные усилия по восстановлению и возможности дальнейшего сотрудничества между США и Украиной во всех областях ядерной отрасли", - рассказал Хьюстон.

Хьюстон отметил, что партнерство будет охватывать вопросы безопасности, энергетики и технологий будущего топлива.

Память о ликвидаторах аварии на ЧАЭС

Во время выступления представитель США также упомянул участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Он отметил их мужество и самопожертвование, отдав почести ликвидаторам катастрофы.

Напомним, российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля 2025 года в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС. В результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщение украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.