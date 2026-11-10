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Восстановление ЧАЭС: партнеры объявили о 303 млн евро на ремонт конфайнмента

Чернобыльская АЭС, саркофаг
В Париже объявили о 303 млн евро на восстановление защитного сооружения ЧАЭС / Википедия

Международные партнеры обязались предоставить 303 млн евро на восстановление Нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС, который получил повреждения в результате российской атаки в феврале 2025 года. О соответствующих финансовых обязательствах объявили на международной конференции доноров в Париже.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба Минэнерго.

Мероприятие организовали совместно правительства Украины и Франции, а также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). В конференции приняли участие представители 34 стран и международных организаций. Украинскую делегацию возглавил заместитель министра энергетики Анатолий Куцевол.

Кто будет финансировать восстановление конфаймента ЧАЭС

По итогам конференции 14 стран и международных организаций обязались внести в общей сложности 303 млн евро в Международный счет сотрудничества по вопросам Чернобыльской АЭС (ICCA), которым управляет ЕБРР.

О финансовых вкладах объявили Европейский Союз, Германия, Франция, США, Великобритания, Норвегия, Польша, Швейцария, Литва и Австрия.

Еще ряд государств заявил о намерении объявить свои финансовые обязательства в ближайшие месяцы. Среди них – Канада, Греция, Италия, Молдова и Нидерланды.

Отдельно украинская сторона поблагодарила Литву, Швейцарию, Австрию, Чехию, Польшу и Исландию за новые финансовые обязательства по восстановлению объекта.

Сколько будет стоить восстановление Чернобыльского конфаймента

Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмигаль во время онлайн-выступления сообщил, что общая потребность в финансировании возобновления Нового безопасного конфайнмента составляет около 500 млн евро.

По его словам, временный ремонт объекта уже продолжается. Украина планирует завершить инженерные работы и полностью восстановить функциональность защитного сооружения к 2030 году.

Шмигаль подчеркнул, что международная поддержка имеет важное значение для обеспечения ядерной безопасности не только Украины, но и всей Европы.

Россия должна компенсировать ущерб от атаки на ЧАЭС

Украина рассчитывает, что расходы на восстановление конфайнмента в конечном итоге будут компенсированы за счет России.

По словам Дениса Шмыгаля, украинская сторона будет работать с международными партнерами над механизмом возмещения ущерба за счет российских активов.

Министр поблагодарил ЕБРР за многолетнюю поддержку ядерной безопасности Украины и призвал международных партнеров продолжать финансирование восстановительных работ.

Напомним, в феврале 2025 года Новый безопасный конфайнмент Чернобыльской АЭС был поврежден в результате атаки российского беспилотника. Сооружение предназначено для изоляции разрушенного четвертого энергоблока и обеспечения безопасного выполнения работ на объекте.

Напомним, посийский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля 2025 года в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС. В результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщение украинских властей, что уровень радиации на месте не изменился.

Автор:
Ольга Опенько

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