Российский дрон попал в укрытие энергоблока Чернобыльской АЭС: какие последствия (ВИДЕО)

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Россияне нанесли удар по саркофагу ЧАЭС

Президент подчеркнул, что это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой – со всеми, кто желает настоящей безопасности для людей.

"Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями — это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру", — отметил Зеленский.

Фото: Андрей Ермак

Какие последствия

Сообщается, что в результате удара возник пожар, к тушению которого привлекались подразделения ГСЧС. Была повреждена наружная обшивка арки укрытия.

По данным ГСЧС, в настоящее время радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят.

"После удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы. На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимые значения", — говорится в сообщении.

По первым оценкам, повреждения укрытия существенные.

"Россия каждую ночь осуществляет такие атаки против украинской инфраструктуры и наших городов. Россия продолжает увеличивать свою армию. Россия не меняет свою сумасшедшую античеловеческую государственную риторику. И это значит, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и дальше обманывать мир. Именно поэтому нужно объединить давление всех, кто ценит жизнь", - констатировал Зеленский.

Что говорят в МАГАТЭ

В МАГАТЭ подтвердили, что на Чернобыльской АЭС ночью 14 февраля раздался взрыв над саркофагом, защищающим остатки разрушенного 4-го реактора, и загорелся пожар.

Пострадавших нет. Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что этот инцидент и недавний рост военной активности вокруг Запорожской АЭС "подчеркивают постоянные риски для ядерной безопасности".

Ранее страны-вкладчики счета международного сотрудничества для Чернобыля анонсировали поддержку около 7 млн евро и согласовали направление работы по демонтажу нестабильных конструкций Объекта "Укрытие" на Чернобыльской атомной электростанции.