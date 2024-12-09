На Чернобыльской АЭС планируют демонтировать нестабильные конструкции

Страны-вкладчики счета международного сотрудничества для Чернобыля анонсировали поддержку около 7 млн евро и согласовали направление работы по демонтажу нестабильных конструкций Объекта "Укрытие" на Чернобыльской атомной электростанции.

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Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, глава украинской делегации Светлана Гринчук.

По ее словам, все средства будут направлены на развитие Чернобыльской зоны отчуждения.

"Канада заявила о своих планах перевести 5 млн евро из недавно закрывшегося в России фонда. Еврокомиссия добавляет 1,7 млн евро до 5 млн, которые были предоставлены ранее. Также будет добавлен вклад Бельгии", — уточнила Гринчук.

Она рассказала, что на заседании Ассамблеи стран-вкладчиков счета, организованном ЕБРР, одобрены важные решения, а именно согласованное направление работы по демонтажу нестабильных конструкций Объекта "Укрытие".

Гринчук напомнила, что ранее Украина уже получила более 26 млн евро от 18 стран-вкладчиков счета.

"Средства счета будут направлены на восстановление разрушенного и поврежденного во время российской оккупации оборудования, системные проекты ядерной и радиационной безопасности на ЧАЭС и др. Работа над восстановлением и развитием Чернобыльской зоны продолжается. В планах на 2025 год — подписание новых грантовых соглашений и реализация совместных проектов ", – подчеркнула Гринчук.

Напомним, Ассамблея вкладчиков Счета международного сотрудничества для Чернобыля (РМСЧ) выделит средства на восстановление Зоны отчуждения. Сейчас на балансе фонда – 15,2 миллиона евро.