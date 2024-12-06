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Энергетика
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Один из реакторов на украинских АЭС остановлен - МАГАТЭ

Ровенская АЭС. Фото: rivne.cx.ua
Ровенская АЭС. Фото: rivne.cx.ua

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что три украинских атомных электростанции в значительной степени возобновили производство электроэнергии после резкого его сокращения на прошлой неделе, примененной как предупредительный шаг из-за атак на энергосистему.

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Об этом идет речь   на сайте МАГАТЭ

Отмечается, что из девяти реакторов на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС восемь сейчас работают, а один остановленный.

"Стабильная электросеть, которая обеспечивает безопасное питание за пределами площадки, важна для обеспечения ядерной безопасности на действующих АЭС Украины, которые являются жизненно важными для производства электроэнергии, необходимой стране, особенно в холодные зимние месяцы. Операторы продемонстрировали значительную устойчивость во время и после этого последнего периода нестабильности сети, чтобы эти станции могли поддерживать ядерную безопасность и производить электроэнергию после прошлого недельного сокращения производства", — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что, впрочем, "хрупкая ситуация с электросетью остается источником глубокой обеспокоенности, и МАГАТЭ продолжит внимательно следить за соответствующими событиями, включая дальнейшие визиты экспертов на электрические подстанции, от которых зависят атомные электростанции".

Гросси призвал "к максимальной сдержанности и отказу от действий, влияющих на внешнее электроснабжение и ядерную безопасность".

Заметим, что отныне мониторинговые миссии МАГАТЭ будут присутствовать на критически важных для безопасности ядерных установок электрических подстанций, ведь надежное внешнее электроснабжение имеет важное значение для обеспечения безопасности АЭС, а нападения на электрическую сеть создают значительные проблемы и риски безопасности атомных электростанций.

Автор:
Светлана Манько