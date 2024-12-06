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Один из реакторов на украинских АЭС остановлен - МАГАТЭ
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что три украинских атомных электростанции в значительной степени возобновили производство электроэнергии после резкого его сокращения на прошлой неделе, примененной как предупредительный шаг из-за атак на энергосистему.
Об этом идет речь на сайте МАГАТЭ
Отмечается, что из девяти реакторов на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС восемь сейчас работают, а один остановленный.
"Стабильная электросеть, которая обеспечивает безопасное питание за пределами площадки, важна для обеспечения ядерной безопасности на действующих АЭС Украины, которые являются жизненно важными для производства электроэнергии, необходимой стране, особенно в холодные зимние месяцы. Операторы продемонстрировали значительную устойчивость во время и после этого последнего периода нестабильности сети, чтобы эти станции могли поддерживать ядерную безопасность и производить электроэнергию после прошлого недельного сокращения производства", — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он добавил, что, впрочем, "хрупкая ситуация с электросетью остается источником глубокой обеспокоенности, и МАГАТЭ продолжит внимательно следить за соответствующими событиями, включая дальнейшие визиты экспертов на электрические подстанции, от которых зависят атомные электростанции".
Гросси призвал "к максимальной сдержанности и отказу от действий, влияющих на внешнее электроснабжение и ядерную безопасность".
Заметим, что отныне мониторинговые миссии МАГАТЭ будут присутствовать на критически важных для безопасности ядерных установок электрических подстанций, ведь надежное внешнее электроснабжение имеет важное значение для обеспечения безопасности АЭС, а нападения на электрическую сеть создают значительные проблемы и риски безопасности атомных электростанций.