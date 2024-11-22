Четыре важных для ядерной безопасности украинские электроподстанции повреждены в результате российских обстрелов — МАГАТЭ

В ночь на 17 ноября российские обстрелы повредили в Украине четыре электрические подстанции, которые Международное агентство по атомной энергии определило как важные для ядерной безопасности.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, ситуация вокруг украинской энергосистемы остается предметом беспокойства в контексте ядерной безопасности на трех действующих АЭС – Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской, нуждающихся в стабильном соединении с национальной энергосистемой как для передачи производимой электроэнергии, так и для получения внешнего энергоснабжения для выполнения критически важных функций ядерной безопасности

Гросси заметил, что риски для этих АЭС стали очевидны в минувшие выходные, когда энергетическая инфраструктура по всей стране испытала масштабные российские удары.

"Менее чем через три месяца после того, как военные удары нанесли значительный ущерб ряду электрических подстанций по всей стране, которые МАГАТЭ определило как важные для ядерной безопасности", — подчеркнул глава МАГАТЭ.

Он подчеркнул, что четыре из этих подстанций и их линии электропередач снова пострадали от обстрелов в ночь на 17 ноября, что заставило действующие украинские АЭС снизить мощность как меру пресечения.

Гросси сообщил, что в последние дни действующие украинские АЭС постепенно начали возобновлять свои линии электропередач и увеличивать производство электроэнергии, но утром 21 ноября снова снижали производство электроэнергии как меру пресечения, возобновив ее впоследствии.

Так, 21 ноября Южноукраинская АЭС отключилась от двух линий электропередач 750 кВ для проведения технического обслуживания, продолжая получать электроэнергию от резервных систем.

"Растущая нестабильность энергосистемы вызывает все большее беспокойство по поводу ядерной безопасности, что влияет на все атомные электростанции", — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Он рассказал, что перед последними атаками на энергетическую инфраструктуру Украины эксперты МАГАТЭ посетили семь подстанций в сентябре и октябре, чтобы оценить ущерб, нанесенный августовскими атаками.

"Они задокументировали значительные повреждения на всех посещенных подстанциях, придя к выводу, что способность энергосистемы обеспечивать надежное внешнее электроснабжение украинских АЭС значительно снизилась. Украина внедряет ремонтные работы и дополнительные защитные меры", — сообщил Гросси.

Он акцентировал внимание на том, что необходимо соблюдать семь основных принципов ядерной и физической ядерной безопасности, один из которых предполагает, что на всех АЭС должно быть обеспечено надежное внешнее электроснабжение.

Заметим, что после массированной ночной атаки РФ 17 ноября Украина уменьшила мощность большинства своих ядерных реакторов, которые остаются под контролем государства, сообщало агентство Bloomberg. По состоянию на воскресенье из девяти реакторов только два работали на полную мощность, в то время как другие снизили до 40-90%.

Напомним, теперь мониторинговые миссии МАГАТЭ будут присутствовать на критически важных для безопасности ядерных установок электрических подстанций, ведь надежное внешнее электроснабжение имеет важное значение для обеспечения безопасности АЭС, а нападения на электрическую сеть создают значительные проблемы и риски для безопасности атомных электростанций.