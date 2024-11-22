Чотири важливі для ядерної безпеки українські електропідстанції пошкоджені внаслідок російських обстрілів - МАГАТЕ

У ніч на 17 листопада російські обстріли пошкодили в Україні чотири електричні підстанції, які Міжнародне агентство з атомної енергії визначило як важливі для ядерної безпеки.

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Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, ситуація навколо української енергосистеми залишається предметом занепокоєння у контексті ядерної безпеки на трьох діючих АЕС – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській, які потребують стабільного з’єднання з національною енергосистемою як для передачі виробленої електроенергії, так і для отримання зовнішнього енергопостачання для виконання критично важливих функцій ядерної безпеки.

Гроссі зауважив, що ризики для цих АЕС стали очевидними на минулих вихідних, коли енергетична інфраструктура по всій країні зазнала масштабних російських ударів.

"Менш ніж через три місяці після того, як військові удари завдали значної шкоди низці електричних підстанцій по всій країні, які МАГАТЕ визначило як важливі для ядерної безпеки", - підкреслив очільник МАГАТЕ.

Він наголосив, що чотири з цих підстанцій та їхні лінії електропередач знову постраждали від обстрілів у ніч на 17 листопада, що змусило діючі українські АЕС знизити потужність як запобіжний захід.

Гроссі повідомив, що останніми днями діючі українські АЕС поступово почали відновлювати свої лінії електропередач та збільшувати виробництво електроенергії, але 21 листопада вранці знову знижували виробництво електроенергії як запобіжний захід, відновивши його згодом.

Так, 21 листопада, Південноукраїнська АЕС відключилася від двох ліній електропередач 750 кВ для проведення технічного обслуговування, продовжуючи отримувати електроенергію від резервних систем.

"Зростаюча нестабільність енергосистеми викликає все більше занепокоєння з приводу ядерної безпеки, що впливає на всі атомні електростанції", - наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Він розповів, що перед останніми атаками на енергетичну інфраструктуру України експерти МАГАТЕ відвідали сім підстанцій у вересні та жовтні, щоб оцінити збитки, завдані серпневими атаками.

"Вони задокументували значні пошкодження на всіх відвіданих підстанціях, дійшовши висновку, що здатність енергосистеми забезпечувати надійне зовнішнє електропостачання українських АЕС значно знизилася. Україна впроваджує ремонтні роботи та додаткові захисні заходи", - повідомив Гроссі.

Він акцентував увагу на тому, що необхідно дотримуватися семи основних принципів ядерної та фізичної ядерної безпеки, один з яких передбачає, що на всіх АЕС має бути забезпечене надійне зовнішнє електропостачання.

Зауважимо, після масованої нічної атаки РФ 17 листопада Україна зменшила потужність більшості своїх ядерних реакторів, які залишаються під контролем держави, повідомляло агенство Bloomberg. Станом на неділю з дев’яти реакторів лише два працювали на повну потужність, тоді як інші зменшили до 40-90%.

Нагадаємо, відтепер моніторингові місії МАГАТЕ будуть присутніми на критично важливих для безпеки ядерних установок електричних підстанцій, адже надійне зовнішнє електропостачання має важливе значення для забезпечення безпеки АЕС, а напади на електричну мережу створюють значні проблеми і ризики для безпеки атомних електростанцій.