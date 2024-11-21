Загроза аварії: Запорізька АЕС знову на межі блекауту через російський обстріл

Внаслідок ворожого обстрілу 21 листопада було знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької атомної електростанції.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

У Міненерго наголошують, що у разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут.

У відомстві підкреслюють, що це тяжке порушення умов безпечної експлуатації та загрожує розвитком аварії.

"Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл. Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він додав, що енергетики приступлять до відновлення повноцінного живлення станції, які тільки це дозволить безпекова ситуація.

Зауважимо, тимчасово окупована Запорізька АЕС регулярно перебуває на межі блекауту: російські обстріли призводять до пошкоджень високовольтних електричних ліній, що тягне за собою часткову або повну втрату зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України. Запорізька АЕС пережила вже вісім повних і один частковий блекаут – аварії вдалося уникнути лише через справність і включення в роботу дизель-генераторів.

Свавілля російських окупантів на ЗАЕС

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, зокрема мінували територію станції, не допускали до роботи кваліфікований персонал, ведуть обстріли з території об’єкта тощо.

Попри те, що з вересня 2022 року на ЗАЕС постійно перебувають представники МАГАТЕ, росіяни не припиняють злочинних дій i не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон станції.