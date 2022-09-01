Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Запорізької атомної електростанції в окупованому Росією місті Енергодар.

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Про це повідомляє "Енергоатом".

Зазначимо, 1 вересня армія країни-агресора РФ почала обстрілювати маршрут слідування місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із Запоріжжя до Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі.

Крім того, на Запорізькій АЕС через обстріли спрацював захисний механізм. Через це відключився один із енергоблоків.

Нагадаємо, 27 серпня стало відомо, що ООН зібрала групу експертів, які відправляться як місія Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС.

Відразу після того, як стало відомо про місію МАГАТЕ, Росія черговий раз обстріляла Запорізьку АЕС. Українська влада до цього неодноразово звинувачувала окупаційні війська в обстрілах по території ЗАЕС, а також заявляла про ймовірність ядерної катастрофи на станції.

Внаслідок обстрілів 25 серпня окупована російськими військами Запорізька атомна електростанція вперше в історії відключилася від енергомережі України.



