Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Россией городе Энергодар.

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Об этом сообщает "Энергоатом".

Отметим, 1 сентября армия страны-агрессора РФ начала обстреливать маршрут следования миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из Запорожья на ЗАЭС в оккупированном Энергодаре.

Кроме того, на Запорожской АЭС из-за обстрелов сработал защитный механизм. Из-за этого отключился один из энергоблоков.

Напомним, 27 августа стало известно, что ООН собрала группу экспертов, которые отправятся как миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

Сразу после того, как стало известно о миссии МАГАТЭ, Россия в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС. Украинские власти до этого неоднократно обвиняли оккупационные войска в обстрелах по территории ЗАЭС, а также заявляли о вероятности ядерной катастрофы на станции.

В результате обстрелов 25 августа оккупированная российскими войсками Запорожская атомная электростанция впервые в истории отключилась от энергосети Украины.