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Через обстріли на ЗАЕС відключився 5-й енергоблок, місія МАГАТЕ вже в дорозі
Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у четвер вирушила з українського міста Запоріжжя до атомної електростанції в контрольованому Росією місті Енергодар, незважаючи на повідомлення про інтенсивний обстріл там.
Про це пише Reuters.
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що місія знала про «збільшення військової активності в цьому районі», але продовжує план відвідати об'єкт і зустрітися з його персоналом.
"У цьому районі спостерігається підвищена військова активність. Зайшовши так далеко, ми не зупиняємося", - сказав Гроссі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як повідомляє "Енергоатом", на Запорізькій АЕС через обстріли спрацював захисний механізм. Через це відключився один із енергоблоків.
"Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок", - йдеться у повідомленні.
Крім того, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів.
"Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції", - наголошують в "Енергоатомі".
Зазначається, що енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС.
"Український персонал станції робить все можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури", - повідомили в "Енергоатомі".
Зазначимо, 1 вересня армія країни-агресора РФ почала обстрілювати маршрут слідування місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із Запоріжжя до Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі.
Також 1 вересня військові армії країни-агресора РФ з п’ятої години ранку не припиняють мінометні обстріли міста Енергодар Запорізької області, коли місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) має відвідати Запорізьку атомну електростанцію в окупованому місті.