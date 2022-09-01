Через обстріли на ЗАЕС відключився 5-й енергоблок, місія МАГАТЕ вже в дорозі

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у четвер вирушила з українського міста Запоріжжя до атомної електростанції в контрольованому Росією місті Енергодар, незважаючи на повідомлення про інтенсивний обстріл там.

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Про це пише Reuters.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що місія знала про «збільшення військової активності в цьому районі», але продовжує план відвідати об'єкт і зустрітися з його персоналом.

"У цьому районі спостерігається підвищена військова активність. Зайшовши так далеко, ми не зупиняємося", - сказав Гроссі.

Як повідомляє "Енергоатом", на Запорізькій АЕС через обстріли спрацював захисний механізм. Через це відключився один із енергоблоків.

"Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок", - йдеться у повідомленні.

Крім того, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів.

"Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції", - наголошують в "Енергоатомі".

Зазначається, що енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС.

"Український персонал станції робить все можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури", - повідомили в "Енергоатомі".

Зазначимо, 1 вересня армія країни-агресора РФ почала обстрілювати маршрут слідування місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із Запоріжжя до Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі.

Також 1 вересня військові армії країни-агресора РФ з п’ятої години ранку не припиняють мінометні обстріли міста Енергодар Запорізької області, коли місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) має відвідати Запорізьку атомну електростанцію в окупованому місті.