Європейська комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування щодо компанії Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) — одного з двох найбільших ботлерів, які розливають та постачають безалкогольні напої американської корпорації в Європі. Регулятор перевіряє, чи не зловживала лондонська компанія панівним становищем на ринку, штучно розділяючи національні ринки ЄС та заважаючи торговельним мережам укладати вигідніші угоди.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Розслідування стартувало після обшуків, які Єврокомісія провела в офісах низки виробників безалкогольних напоїв у березні 2025 року через підозри у порушенні антимонопольних правил Євросоюзу.

Регулятор з'ясовує, чи пропонувала CCEP супермаркетам та іншим ритейлерам знижки за умови, що вони не експортуватимуть напої до інших держав блоку, а також чи відмовляла клієнтам у веденні переговорів про закупівлі одразу для кількох країн, що змушує споживачів платити більше залежно від держави проживання.

Можливі санкції та контекст боротьби з торговельними бар'єрами в ЄС

Компаніям, яких визнають винними в порушенні конкурентного законодавства Євросоюзу, загрожують штрафи в розмірі до 10% глобального річного виторгу, хоча розмір стягнення можуть зменшити у разі співпраці зі слідством або добровільного повідомлення про порушення.

У самій Coca-Cola Europacific Partners заявили, що серйозно ставляться до антимонопольного законодавства і суворо дотримуються вимог на всіх ринках присутності.

Про компанію та попередні перевірки. Заснована у 2016 році лондонська компанія CCEP, у якій корпорації Coca-Cola належить 18% акцій, постачає напої Sprite, Fanta та Monster Energy у низку країн Європи та Азійсько-Тихоокеанського регіону, причому в 2023 році Єврокомісія вже закривала попереднє розслідування щодо ймовірних антиконкурентних практик Coca-Cola, CCEP та іншого європейського ботлера Coca-Cola Hellenic через брак підстав.

Боротьба ЄС із територіальними обмеженнями постачання. Нова перевірка відбувається на тлі зусиль Брюсселя щодо усунення внутрішніх бар'єрів на єдиному ринку після доповіді колишнього очільника Європейського центрального банку Маріо Драгі про конкурентоспроможність ЄС, у межах яких Єврокомісія проводить консультації щодо нових правил проти так званих територіальних обмежень постачання, коли великі бренди забороняють ритейлерам купувати товари в одній країні блоку для перепродажу в іншій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акції Coca-Cola зростають перед угодою на 2,6 мільярда доларів після дебюту на найбільшій біржі Африки. Акції іншого великого ботлера, компанії Coca-Cola HBC AG, продемонстрували зростання на дебютних торгах на Йоганнесбурзькій фондовій біржі у Південно-Африканській Республіці за кілька днів до завершення угоди щодо купівлі частки в африканському бізнесі.