Новий етап торговельних мит, який готує адміністрація президента США Дональда Трампа, не перевищить рівні, зафіксовані в укладених Вашингтоном торговельних угодах.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Як працюватимуть нові обмеження

За даними джерел, адміністрація Дональда Трампа запровадить точкові тарифи окремо для кожної країни замість загальної ставки.

Під обмеження потраплять Китай, Європейський Союз та ще понад десять торговельних партнерів Сполучених Штатів.

Чому запроваджують тарифи

Управління торгового представника США завершує розслідування щодо надлишкових виробничих потужностей у межах розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року.

Подібні процедури дозволяють американському президенту в односторонньому порядку запроваджувати мита для протидії недобросовісним економічним практикам.

Раніше видання Wall Street Journal повідомляло, що офіційне рішення можуть представити вже цього тижня.

Нагадаємо, 22 серпня набули чинності американські мита в 50% щодо канадських товарів на суму $20 млрд. У понеділок Трамп оголосив, що з 1 січня 2027 року мита США на вироблені в Канаді автомобілі, вантажівки, автозапчастини й сталь становитимуть 50%.